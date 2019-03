Deutscher Medienpreis

Von Andreas Schoettl

In Glanz und Gloria soll das Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof in Berlin erstrahlen. Am Samstag, 30. März, wird zum nunmehr 54. Mal die Goldene Kamera verliehen. Die Gala mit einem zumindest vom ZDF angekündigten "großen Staraufgebot" ist ab 20.15 Uhr live im Zweiten zu sehen.

Wenige Wochen vor der Vergabe des begehrten Medienpreises der Funke Mediengruppe stehen nun auch die ersten Nominierten fest. Nach Auswahl der elfköpfigen Jury besetzt unter anderem mit Nadja Uhl und Richy Müller sowie "Aktenzeichen XY"-Moderator Rudi Cerne und dem Comedian Max Giermann sind in der Kategorie "Beste Schauspielerin" Paula Beer ("Bad Banks", ZDF/ARTE), Anna Schudt ("Aufbruch in die Freiheit", ZDF) und Rosalie Thomass ("Rufmord", ARTE) nominiert.

Als "Beste Schauspieler" haben Nicholas Ofczarek ("Der Pass", Sky), Albrecht Schuch ("Der Polizist und das Mädchen", ZDF sowie "Kruso", Das Erste) und Jörg Schüttauf ("Macht euch keine Sorgen", Das Erste) Aussichten auf die goldene Trophäe.

Die Vielfalt der deutschen Serienlandschaft zeigt sich bei den Nominierungen in der Kategorie "Beste Serie". Die sechsteilige Thrillerreihe "Bad Banks" (ZDF, ARTE) erzählt von den dunklen Seiten der Investmentbanker, während bei "Beat" (Prime Video) die Berliner Clubszene tanzt. Bei der achtteiligen Sky-Serie "Der Pass" hingegen ist die Jagd auf einen Serienkiller in den Alpen eröffnet.

Steven Gätjen moderiert

Als bester Fernsehfilm sind ebenfalls drei Titel nominiert. Hier wird die Goldene Kamera an eine öffentlich rechtliche Produktion gehen. Die Kandidaten sind das ZDF-Drama "Aufbruch in die Freiheit" über Frauen in den 1970er-Jahren, der ARD-Film "Macht euch keine Sorgen" über einen Vater, dessen Sohn sich der Terrormiliz IS anschließt, und die Tragikomödie "Schöne heile Welt" (SWR/ARTE).

Für das ZDF führt Steven Gätjen bereits zum dritten Mal durch die Gala-Show. Der Moderator präsentiert in Berlin unter anderem auch den Publikumspreis. Dieser wird diesmal in der Kategorie "Beliebteste Heimat-Serie" vergeben. Die Zuschauer hatten auf der Webseite der Goldenen Kamera die Möglichkeit, drei Favoriten festzulegen. Zur Auswahl standen Formate wie "Der Bergdoktor", "Die Rosenheim-Cops" oder "Nord bei Nordwest".

