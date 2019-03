Interview bei "Wetten, dass..?"

Von teleschau

In einem Interview erinnert sich Elyas M'Barek an einen Auftritt bei "Wetten, dass..?" Gegen den damaligen Moderator der Sendung erhebt der Schauspieler schwere Vorwürfe.

Mit Rollen in "Türkisch für Anfänger" und "Fack Ju Göhte" erhielt Elyas M'Barek in der Öffentlichkeit den Status eines gutaussehenden Sunny-Boys und Frauenschwarms. Von der privaten Seite des medienscheuen Schauspielers war bis dato eher wenig bekannt. Einblicke liefert nun ein Interview mit "Vice". Unter anderem berichtet er darin von dem Umgang mit seiner tunesischen Herkunft in der Öffentlichkeit. Einer musste dabei besonders einstecken: TV-Moderator Markus Lanz. Ihm wirft M'Barek Rassismus vor.

In einer Ausgabe von "Wetten, dass ..?", zu der ihn Lanz 2013 einlud, fühlte sich M'Barek als "guter Ausländer" vorgeführt. Lanz sagte damals: "Ich finde, du bist der falscheste echte Türke, den wir seit langer Zeit in der Sendung hatten." Außerdem fragte ihn der Moderator damals: "Wenn man immer wieder als Türke eingesetzt wird, wie schafft man sich das dann drauf?" – In der Rückschau kommt M'Barek zu dem Urteil: "Das ist Rassismus."

Auch im Alltag fühle sich der 36-Jährige zuweilen abgestempelt. Vor Kurzem hätten ihm wegen seiner tunesischen Herkunft Türsteher einer Berliner Bar den Zutritt verweigert. Deren Begründung: "Keine Türken und Araber." Ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, zeigte sich M'Barek zudem verständnisvoll für den Frust Jugendlicher mit Migrationshintergrund. "Wenn einem sein ganzes Leben lang vermittelt wird, 'Du gehörst nicht dazu' oder 'Du darfst hier nicht rein', bloß weil du so aussiehst, wie du aussiehst, schiebt man irgendwann Hass und denkt: Dann fickt euch doch, ihr Scheißkartoffeln!", so die klare Kante des Schauspielers.

Quelle: teleschau – der Mediendienst