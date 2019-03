| Twitter-Reaktionen zur ersten Folge

Ist das ein neuer Tiefpunkt in der deutschen TV-Geschichte? In "Temptation Island" werden stilvoll tätowierte und umoperierte Singles auf vergebene Beziehungsmenschen losgelassen. Ihr Auftrag ist so klar wie perfide: Sie sollen flirten, was das Zeug hält und so die ein oder andere Beziehung torpedieren. Während die erste Folge am Mittwochabend zur Primetime lief, wird RTL den Rest der Staffel sonntags nach 22 Uhr zeigen. Ist dem Kölner Sender das Format auf Dauer etwa zu peinlich für die beste Sendezeit? Verständlich wäre es.

In der ersten Folge stellen sich die vier Paare vor, bei denen man sich fragt, ob es das für ein paar Instagram-Follower wirklich wert ist oder ob sie nicht ohnehin nur für die Show zusammengefunden haben. Ihnen werden die Singles präsentiert, mit denen sie in den kommenden Wochen auf Dates gehen werden. Schnell wird klar: Salvatore und Christina sollen die Show tragen. Er hat sie bei Instagram blockiert, damit er in Ruhe mit anderen Mädels flirten kann. Ihr scheint der laszive Blick dauerhaft ins Gesicht gemeißelt zu sein, dennoch ist noch Platz für Tränen, als Salvatore beim ersten Date mit einer der Single-Frauen etwas zu genau hinschaut.

Wenn dein Freund dich blockiert, damit er ungestört online flirten kann. #TemptationIsland pic.twitter.com/XMfUM5A37U — Kim Cupcake (@kimrenee_) 6. März 2019

Christina und die anderen vergebenen Frauen und Männer bekommen Videos von den Flirt-Aktionen ihrer Partner vorgespielt, die sie dann kommentieren müssen. Das birgt eigentlich viel Drama-Potenzial. Wäre da nicht ständig dieses Gefühl, dass diese Paare nicht mehr als Zweckgemeinschaften auf dem Weg zum zweifelhaften Reality-TV-Ruhm sind.

Die Zuschauer sind unschlüssig. Ist das jetzt beste Trash-Unterhaltung oder doch ein solcher Niveau-Tiefflieger, dass man selbst als Reality-TV-erprobter Couchbewohner lieber ab- oder umschaltet? Die Premierenfolge wollten nur 1,56 Millionen Zuschauer sehen (Marktanteil 5,1 Prozent). Auch, wenn alle Folgen schon im Premiumpaket von TV Now abrufbar sind, eine schwere Enttäuschung für den Sender.

Zumindest hat RTL es geschafft, dass über die Sendung gesprochen wird. Bei Twitter eroberte der Hashtag #TemptationIsland trotz diverser Alternativschreibweisen am Mittwochabend die Spitze der Trends.

Wir haben uns im Netz umgeschaut und die besten Twitter-Reaktionen zu "Temptation Island" gesammelt.

Ich gehe mal davon aus dass #TemptationIsland so ziemlich der Gipfel des Trash-TV-Berges ist. Viel tiefer kann das Fernseh-Niveau eigentlich nicht mehr sinken.....also alle an die TV-Geräte. — Mrcello (@einer_geht_noch) 6. März 2019

Ein Niveau. Das müsste doch eigentlich auf RTL3 gebracht werden. Also der Trash vom Trash. Leute, wie tief sollen wir noch sinken? Ich glaube, diese Sendung wird ganz schnell wieder abgesetzt. #TemptationIsland — ATK, euer Ratgeber, euer Gewissen (@sommersturm24) 6. März 2019

Auf einer Trash TV Skala von 1 bis 10 gebe #TemptationIsland @RTLde eine 69. — DerHeisn (@DerHeisen) 6. März 2019

Es ist oberflächlich. Es ist billig. Es ist wahllos. #TemptationIsland pic.twitter.com/wYPpltGEYL — Chrissis Dingsbums (@chrissistso) 6. März 2019

Müsste #TemptationIsland streng genommen nicht als Dauerwerbesendung für Fitnessgeräte, Tattoos und plastische Chirurgie gekennzeichnet werden? — anredo (@anredo) 6. März 2019

Wer zur Hölle guckt so eine Sendung eigentlich auf TV Now? Ohne live-Twittern fände ich das echt stinklangweilig. #TemptationIsland — Peet Scamander (@PeetsView) 6. März 2019

Wenn man realisiert, mit welcher billigen Scheiße man sich die nächsten Wochen zudröhnen wird:#TemptationIsland pic.twitter.com/OcY4xIR0NC — Jette (@jettemin) 6. März 2019

Quelle: areh