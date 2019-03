Christian Kohlund steigt aus

Von teleschau

Die Dreharbeiten zur 13. Staffel von "Der Bergdoktor" haben bereits begonnen. Ein bekanntes Gesicht des ZDF-Traditionsformats fehlte allerdings.

Mit dem großen Staffelfinale Ende Februar mussten sich die Fans der ZDF-Serie "Der Bergdoktor" erst einmal von Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) und seiner Familie verabschieden. Nun flattert den Anhängern des Formats eine weitere Hiobsbotschaft ins Haus. Wie das ZDF gegenüber dem Magazin "Liebenswert" bestätigte, wird Schauspieler Christian Kohlund "nach derzeitigem Stand" in den neuen Folgen der Serie nicht mehr dabei sein. Die Dreharbeiten für den traditionellen Auftakt-Special zur 13. Staffel des Dauerbrenners, das 2020 austrahlt wird, haben zwar bereits begonnen. Der 68-Jährige, der seit einem Jahr Onkel Ludwig verkörperte, fehlte allerdings.

Bereits nach Kohlunds letzter Szene in der vergangenen Staffel wurden Spekulationen laut, der Schauspieler steige aus der beliebten Arztserie aus. Nachdem der an Krebs erkrankte Onkel Ludwig nach Jahren in seine Heimat zurückgekehrt war, kam das lang gehütete Geheimnis ans Licht, dass er ausgerechnet mit Lisbeth Gruber (Monika Baumgartner), der Frau seines verunglückten Bruders, eine Affäre hatte. Die Familie war geschockt. Am Ende brauste Ludwig im Auto davon – ein Abschied für immer? Es sieht ganz danach aus.

"Der Bergdoktor" läuft seit 2008 im ZDF. Die Arztserie, wie sie die Zuschauer heute kennen, ist eine Neuauflage der gleichnamigen deutsch-österreichischen Fernsehserie, die von 1992 bis 1997 (SAT.1/ORF) ausgestrahlt wurde. Damals drehte sich alles um die Ärzte Dr. Thomas Burgner (Gerhart Lippert), Dr. Justus Hallstein (Harald Krassnitzer) und Dr. Pankraz Obermayr (Walther Reyer).

Quelle: teleschau – der Mediendienst