Ein Fremder im eigenen Haus, der obendrein alles durchwühlt und einem ständig auf der Spur ist: Von einem Stalker belästigt zu werden, ist eine Horrorvorstellung. Taylor Swift musste dies nun am eigenen Leib erfahren – erneut.

Ein psychisch kranker 23-Jähriger, der der Sängerin schon seit einem Jahr nachstellt, brach US-Medien zufolge erneut in das Haus des Superstars ein.Der Mann habe eine Fensterscheibe in Swifts Appartement in New York eingeschlagen und sich so Zugang zur Wohnung verschafft. Beim Durchwühlen privater Gegenstände der Musikerin wurde der Mann aus Florida von der Polizei auf frischer Tat ertappt und festgenommen, hieß es weiter.

Schon im April 2018 war der Mann in Swifts Appartement eingestiegen. Damals benutzte er sogar ihre Dusche und schlief in ihrem Bett. Danach wurde der 23-Jährige von der Polizei geschnappt und zu sechs Monaten Gefängnis verdonnert. Dazu wurden ein Annäherungsverbot und eine psychiatrische Behandlung angeordnet. Weil die Haftstrafe bisher allerdings noch nicht vollstreckt wurde, ergriff der Mann erneut die Chance, in die Privaträume der Sängerin einzubrechen.

