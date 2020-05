| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 18. Mai, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 18. Mai, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Sommer, Sonne, Sicherheitsabstand: Was bleibt vom Urlaub 2020?

Sommer, Sonne, Sicherheitsabstand: Was bleibt vom Urlaub 2020? Gäste: Thomas Bareiß (CDU, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie; Beauftragter der Bundesregierung für Tourismus), Prof. Dr. Alexander Kekulé (Virologe; Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg), Uwe Ochsenknecht (Schauspieler; betreibt eine Musikbar auf Mallorca), Meike Mouchtouris (Reiseverkehrskauffrau; seit 29 Jahren in der Reisebranche tätig), Rolf Seelige-Steinhoff (Hotelier; betreibt Hotels auf Usedom und auf Mallorca), Annabel Oelmann (Vorständin der Verbraucherzentrale Bremen)

Das wäre schön: Nach dem Corona-Lockdown ein Sommerurlaub zum Erholen. Aber wohin werden Reisen überhaupt erlaubt sein? Wie sicher ist es im Flieger, am Strand, im Hotel? Und: Wie erholsam kann Urlaub mit Mundschutz, Abstand und Desinfektion sein? Über diese Fragen diskutiert Frank Plasberg mit seinen Gästen.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 20. Mai, 22.45 Uhr

Mittwoch, 20. Mai, 22.45 Uhr Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 24. Mai, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 24. Mai, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 28. Mai, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 28. Mai, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

