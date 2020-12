Hart aber fair - Gäste und Thema heute: Was macht Corona mit der Jugend?

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 7. Dezember, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 7. Dezember, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Nur einmal jung und dann im Lockdown - was macht Corona mit der Jugend?

Nur einmal jung und dann im Lockdown - was macht Corona mit der Jugend? Gäste:Ria Schröder (28, Juristin; Beisitzerin im FDP-Bundesvorstand), Philipp Isterewicz (28, DJ und Radio-Moderator 1LIVE), Alexander Jorde (24, Krankenpfleger auf einer Intensivstation), Olaf Scholz (62, SPD, Bundesfinanzminister, Vizekanzler, Kanzlerkandidat der SPD), Sarah-Lee Heinrich (19, Studentin); Im Einzelgespräch: Franziska Schürken (17, Schülerin, macht im Jahr 2021 Abitur), Marcel Seidenzahl (21, Abschluss als Veranstaltungskaufmann; wurde wegen der Corona-Krise arbeitslos)

Studium und Ausbildung gefährdet, Sport, Freizeit, Feiern mit Freunden verboten - die Jungen trifft die Corona-Krise hart. Viele Alte wollen das aber nicht hören. Bei "hart aber fair" diskutieren junge Menschen mit Vizekanzler Olaf Scholz über Lockdown-Frust und Zukunftssorgen!

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 9. Dezember, 22.50 Uhr (ARD)

Mittwoch, 9. Dezember, 22.50 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 10. Dezember, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 10. Dezember, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 13. Dezember, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 13. Dezember, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

