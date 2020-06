| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 22. Juni, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 22. Juni, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Massenerkrankung in der Fleischfabrik - Gefahr fürs ganze Land?

Massenerkrankung in der Fleischfabrik - Gefahr fürs ganze Land? Gäste: Karl-Josef Laumann (CDU, NRW-Minister für Gesundheit, Arbeit und Soziales), Christian von Boetticher (stellv. Vorsitzender Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE)), Katrin Göring-Eckardt (B‘90/Grüne, Fraktionsvorsitzende), Prof. Dr. Karl Lauterbach (SPD, Bundestagsabgeordneter, Gesundheitsökonom und Epidemiologe), Michael Bröcker (Journalist, Chefredakteur der Media Pioneer GmbH; ehem. Chefredakteur der Rheinischen Post), Peter Kossen (Pfarrer in Lengerich)

Aus aktuellen Anlass wurde das Thema kurzfristig geändert. Eigenlich sollte es an diesem Montag um die USA und Donald Trump gehen. Nun wird Frank Plasberg über die Corona-Fälle in einer Fleischfabrik in Rheda-Wiedenbrück diskutieren. Weit über 1.300 Infizierte – schon wieder in einer Fleischfabrik: Wie konnte das passieren? Bekommt die Politik die Unternehmen nicht in den Griff? Reichen die lokalen Maßnahmen oder nimmt bald das ganze Land Schaden, sind Gesundheit, Wirtschaft und Sommerurlaub in Gefahr?

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 25. Juni, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 25. Juni, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 16. Juli, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 16. Juli, 22.15 Uhr (ZDF) Themen: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 5. August (ARD)

Mittwoch, 5. August (ARD) Themen: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 6. September, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 6. September, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

