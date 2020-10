| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 12. Oktober, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 12. Oktober, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Virus kommt mit Macht zurück - wer schützt jetzt die Alten?

Das Virus kommt mit Macht zurück - wer schützt jetzt die Alten? Gäste: Nikolaus Schneider (Ev. Theologe, ehem. Ratsvorsitzender der Ev. Kirche in Deutschland, EKD), Burkhard Jung (Oberbürgermeister von Leipzig und Präsident des Deutschen Städtetages), Bernd Meurer (Präsident des bpa - Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste; Betreiber dreier Pflegeheime in Bayern und Rheinland-Pfalz), Nina Böhmer (Krankenpflegerin; Autorin "Euren Applaus könnt ihr euch sonst wohin stecken"), Prof. Dr. Uwe Janssens (Intensivmediziner; Chefarzt Intensivmedizin des St. Antonius Hospitals Eschweiler; Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, DIVI); Im Einzelgespräch: Alex Kienscherf, ist für seine demenzkranke Frau ins Seniorenheim gezogen.

Isoliert, ohne Trost der Angehörigen: So sind im Frühjahr tausende alte Menschen in unseren Pflegeheimen gestorben. Rollt jetzt, im Herbst, die zweite Infektionswelle auf die Heime zu? Wird sich das Sterben wiederholen? Wie können Alte und Personal besser geschützt werden? Darüber diskutiert Frank Plasberg mit seinen Gästen.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Hart aber fair" finden Sie hier.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 14. Oktober, 23.05 Uhr (ARD)

Mittwoch, 14. Oktober, 23.05 Uhr (ARD) Themen: Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt.

Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maischberger" finden Sie hier.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 15. Oktober, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 15. Oktober, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 1. November, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 1. November, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Die Talkshow legt eine Herbstpause ein. Am 11. Oktober machte Anne Will - genau wie der "Tatort" übrigens - Platz für die dritte Staffel von "Babylon Berlin". Die ARD zeigte am Sonntagabend gleich drei Folgen am Stück. An den darauffolgenden Sonntagen laufen jeweils neue Doppelfolgen von "Brokenwood - Mord in Neuseeland".

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Anne Will" finden Sie hier.