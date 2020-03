| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 22. März, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 22. März, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair extra

Nächster Sendetermin: Montag, 23. März, 20.15 Uhr (ARD)

Montag, 23. März, 20.15 Uhr (ARD) Thema: Es ist ernst - wie viel Freiheit lässt uns Corona noch?

Es ist ernst - wie viel Freiheit lässt uns Corona noch? Gäste: Heinrich Bedford-Strohm (Vorsitzender des Rates der EKD; Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern), Hendrik Streeck (Professor für Virologie und Direktor des Instituts für Virologie an der Medizinischen Fakultät der Universität Bonn), Frank Bräutigam (ARD-Rechtsexperte), Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD, Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes Rheinland-Pfalz), Stephan Pusch (Landrat des besonders von Corona betroffenen Landkreises Heinsberg), Stefanie Büll (Krankenschwester einer Intensivstation der Uniklinik Düsseldorf)

Zu Beginn zeigt eine 30-minütige Reportage die aktuelle Situation in Deutschland: Wie gut gelingt es, das öffentliche Leben herunterzufahren? Wie reagieren die Menschen? Und wie bereiten sich Krankenhäuser und Pflegeheime im Wettlauf gegen die Zeit auf die stetig wachsende Zahl von Patienten vor? Im Anschluss beantworten die Experten auch Fragen der Zuschauer.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 26. März, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 26. März, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Noch nicht bekannt.

Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Noch nicht bekannt.

Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

