| Maybrit Illner, Anne Will und Co.

Maybrit Illner, Anne Will und Co.:

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 11. März, 21 Uhr (ARD)

Montag, 11. März, 21 Uhr (ARD) Thema: Menschenrecht Wohnen - in Deutschland leider unbezahlbar?

Menschenrecht Wohnen - in Deutschland leider unbezahlbar? Gäste: Katarina Barley (SPD, Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz), Jürgen Michael Schick (Präsident Immobilienverband IVD; Immobilienmakler), Nicola Beer (FDP, Generalsekretärin), Lucy Redler (Die Linke, Mitglied des Parteivorstands; engagiert sich für die Berliner Initiative "Deutsche Wohnen & Co enteignen"), Michael Schumacher (Architekt)

Der Wohnraum in Deutschland wird immer knapper – mittlerweile sind auch kleinere Kommunen betroffen. Frank Plasberg diskutiert mit seinen Gästen folgende Fragen: Darf Wohnraum zum Spekulationsobjekt werden? Muss der Staat hart eingreifen? Oder hilft eher: Weniger Regeln, einfach mehr bauen?

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Hart aber fair" und Moderator Frank Plasberg finden Sie hier.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 13. März, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 13. März, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maischberger" finden Sie hier.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 14. März, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 14. März, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 17. März, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 17. März, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Anne Will" finden Sie hier.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 10. April, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 10. April, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Dunja Hayali" finden Sie hier.