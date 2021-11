Hart aber fair: die Gäste heute und das Thema

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Hart aber fair Nächster Sendetermin: Montag, 1. November, 21.15 Uhr (ARD)

Montag, 1. November, 21.15 Uhr (ARD) Thema: Kranke Wälder, überflutete Täler - wird jetzt ernst gemacht beim Klimaschutz?

Kranke Wälder, überflutete Täler - wird jetzt ernst gemacht beim Klimaschutz? Gäste: Peter Wohlleben (Förster und Buchautor), Carla Reemtsma (Klima-Aktivistin; Mitorganisatorin der "Fridays for Future"-Demos), Anne Spiegel (B'90/Grüne, Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität des Landes Rheinland-Pfalz), Sebastian Lachmann (Industriekaufmann beim Bergbau- und Kraftwerksbetreiber LEAG in Cottbus), Dorothea Siems (Wirtschaftsjournalistin; Chefökonomin der "Welt") Die Diskussionsrunde mit Frank Plasberg startet diesmal mit einer Reportage: Förster Peter Wohlleben zeigt, welche Rolle gesunder Wald beim Klimawandel spielt, und besucht Menschen im nahe gelegenen Dorf Schuld an der Ahr, das von der Flut zerstört wurde. Die Flut, ein dramatisches Zeichen für den Klimawandel. Anschließend wird in der Runde diskutiert: Wie radikal muss die Klimapolitik jetzt werden? Und geht das ohne harte Umbrüche für ganze Regionen, ohne Verzicht für alle?

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Moderator Frank Plasberg im Porträt.

Weitere Informationen, News und Sendetermine zu "Hart aber fair" finden Sie hier. Sendung: Maischberger - die Woche Nächster Sendetermin: Mittwoch, 3. November, 22.50 Uhr (ARD)

Mittwoch, 3. November, 22.50 Uhr (ARD) Themen: Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt.

Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt. Seit einer Veränderung des Konzepts wird in der ARD-Talkshow über mehrere Themen der Woche diskutiert. In Zukunft soll die Sendung zweimal in der Woche laufen.

Sendung: Maybrit Illner Nächster Sendetermin: Donnerstag, 4. November, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 4. November, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt. In der ZDF-Talkshow wird in der Regel donnerstags über ein aktuelles Thema der Woche diskutiert.