"Housewives of Munich": Mädelstrip nach Malle eskaliert

In der neuesten Folge der 'Real Housewives of Munich' auf RTL+ fliegen die Fetzen: Unternehmerin Seher pöbelt beim Speed-Dating, und Joana verlässt nach einem heftigen Streit die Gruppe. Auch ein Mädels-Trip nach Mallorca bringt keine Entspannung – es eskaliert weiter. Seher und Joana liefern sich ein verbales Gefecht, das in Tränen endet.

Dates und Drama – das ist das Motto der aktuellen Doppelfolge von "The Real Hosuewives of Munich" (samstags bei RTL+). Unternehmerin Seher soll verkuppelt werden. Die hat darauf so gar keine Lust. "Mir wird jetzt schon ein bisschen langweilig", watscht sie einen armen Tropf ab, der sich sein Speed-Dating vor Kameras sicher auch anders vorgestellt hat. "Sorry, aber dich würde ich zum Frühstück fressen", beendet die 37-Jährige binnen Minuten ihr Date.

Der Gehörnte braucht etwas länger, um seinen verbalen Gegenschlag zu platzieren: "To be honest, es ist so, als ob ich eine Oma gedated habe", sagt er und entschwindet. "Housewive" Carina feiert es schadenfroh: "Hihi, saugeil! Wie man in den Wald hineinruft, so kommt es halt zurück", sagt sie. Auch Single Numero zwei, ein guter Freund von Pegah, kann nicht bei der alleinerziehenden Mutter punkten: "Du bist ein intelligenter Mann, aber wäre es für dich okay, wenn wir Freunde sind?", fragt sie. Der intelligente Mann versteht den Wink mit dem Zaunpfahl immerhin sofort und geht – ohne übles Nachtreten.

Mädelstrip nach Malle eskaliert Stichwort Freunde: Das werden Neu-Münchnerin Natalie und die als Modedesignerin etablierte Joana wohl nicht mehr: "Verheiratet, verheiratet, verheiratet, vergeben, aber mit Streit", hatte Natalie ihre "Görls" eingeteilt. Joanna ist sauer: "Da ist sie zu weit gegangen, vielleicht erklärt sie mir, wie sie das genau gemeint hat", sagt die 46-Jährige und verlässt nach einem lautstarken Wortgefecht das Café. "Das war kein Speed-Dating, das war eine Speed-Freakshow! Ich gehe – für immer!", schäumt sie und ist weg.

Ein paar Tage später ist sie dann doch wieder zurück: Versteckt unter einer dunklen Sonnenbrille folgt sie der Einladung von Lili zu einem Mädelstrip nach Mallorca. Warum nur? Spätestens hier wird offensichtlich, wie gescripted "The Real Housewives of Munich" ist. Es ist zu offensichtlich, dass Joana nichts mit den anderen Frauen verbindet. Man hat das Gefühl, einer gecasteten Girlgroup zuzusehen, wie sie ihre Texte aufsagt: "Ich dachte, ich gebe denen noch eine Chance. Ich möchte eine Entschuldigung", sagt Joana. Im Flieger sitzt sie demonstrativ getrennt von den anderen, trifft sich später auf der Insel mit "echten Freundinnen".

"Fräulein, so redest du nicht mit mir!" Beim Abendessen geht der Streit dann in eine neue Runde. Joana attackiert Natalie: "Ich möchte eine Entschuldigung von dir und zwar jetzt!" Natalie: "Fräulein, so redest du nicht mit mir!" Irgendwann sitzt Joana schluchzend auf der Couch in einem anderen Zimmer und beschließt abermals, nie wieder zurückzukommen: "Die sind alle so nett immer, und in der nächste Sekunde sind sie die fiesesten, ich fliege morgen nach Hause!" Das tut sie dieses Mal auch wirklich, ohne sich von den anderen zu verabschieden – obwohl sie die gewünschte Entschuldigung zuvor bekommen hatte.

"Ich bin beruflich ein Stück weiter als ihr, ich bin erfolgreicher und es kann sein, dass das Problem Neid ist", hatte Joana abends noch Carina ihre Sicht der Malaise dargelegt. Upsi! "Irgendwann ist auch mal Schluss! Wer unhöflich ist, muss gehen!", rechnet Carina daraufhin mit Joana ab. Dass eine Freundin von Lili bei Carina und Pegah "Mean Girl Vibes" gespürt hatte und die Frauen-Freundschaft insgesamt anzweifelt ("Das ist alles fake"), kommt selbstverständlich auch alles andere als gut an bei den "Real Housewives". In der nächsten Woche läuft die (vorerst) letzte Doppelfolge.