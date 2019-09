TV-Wette bei "LUKE! Die Greatnightshow"

Von teleschau

In seiner Comedysendung "LUKE! Die Greatnightshow" tritt Luke Mockridge ausgerechnet in die Fußstapfen von Thomas Gottschalk an und veranstaltet eine TV-Wette ...

Luke Mockridge als Nachfolger von Thomas Gottschalk in "Wetten, dass ..?" – In der nächsten Ausgabe seiner bereits aufgezeichneten SAT.1-Comedyshow "LUKE! Die Greatnightshow", die am Freitag, 20. September, 20.15 Uhr, ausgestrahlt wird, probiert der Comedian nun genau das: Wie der Sender vorab durchblicken ließ, lud sich Mockridge mit Boris Becker einen prominenten Wettpaten ein und wiederholte eine Wette, die bereits 1997 Jahren im echten "Wetten, dass ..?" im ZDF stattfand.

Der Clou: Die Kandidaten von damals, Friedhelm, Jan und Brian, wetten nun erneut, dass sie Weizenbiergläser auffangen würden, die aus fünf Metern Höhe heruntergeworfen werden. Damals schafften es die Kandidaten nicht, nun versuchen sie es ein zweites Mal. Falls Wettpate Becker mit seiner Vermutung falsch liege, müsse er laut "Bild" live mit der Band Fettes Brot einen Song singen.

Damit tritt der Comedian erneut dem ZDF auf den Schlips: Erst vor wenigen Wochen hatte sich Mockridge mit dem Sender angelegt. Bei einem fragwürdigen Auftritt im "ZDF-Fernsehgarten" beleidigte der 30-Jährige Senioren, sprang mit Affenlauten über die Bühne und riss platte Witze, bis Moderatorin Andrea Kiewel einschritt und ihn verärgert der Bühne verwies.

Aber auch, wenn Mockridges Wette in seiner Sendung nur eine einmalige Sache bleiben sollte, gibt es trotzdem ein kleines Comeback für alle "Wetten, dass ..?"-Fans – und zwar dann tatsächlich mit Thomas Gottschalk: Anfang des Jahres kündigte das ZDF an, dass er zu seinem 70. Geburtstag im Jahr 2020 eine ZDF-Show moderieren wird, die an "Wetten, dass ..?" angelehnt sein soll. Der runde Geburtstag des Entertainers ist am 18. Mai, wann allerdings die Show gezeigt wird, ist noch nicht bekannt.

Quelle: teleschau – der Mediendienst