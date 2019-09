"Love Island"

Von teleschau

In der Private Suite will sich das "Love Island"-Paar Mischa und Ricarda näherkommen. Doch Mischas Libido lässt ihn im Stich – als Trost gibt's von ihm ein Liebesgeständnis.

Premiere bei "Love Island": Am Mittwochabend ist es erstmals seit Sendestart zu einem waschechten Liebesbekenntnis bei der Kuppelshow von RTL II gekommen. In der Private Suite gestand Mischa seiner Ricarda, dass er sie liebt! Der Grund für das spontane, leidenschaftliche Geständnis fürfte den Dating-Show-Teilnehmer jedoch etwas peinlich sein.

Nach etlichen Knutschereien, permanentem Gefummel und heftigen Flirts durften die beiden 27-Jährigen endlich ihre Zweisamkeit in der Private Suite genießen. Was das bedeutet, war für den muskulösen Brandschutztechniker glasklar: Es sollte endlich zum Liebesakt kommen! "Ich brauche morgen ein proteinreiches Frühstück. Ich werde ausgehungert sein", betonte der Ludwigshafener großspurig vor den anderen männlichen Teilnehmern. Die feierten ihren Kumpel, dem sie mittlerweile den Spitznamen "Betonmischa" verliehen haben.

Zum groß angekündigten Sex ist es allerdings nicht gekommen – Mischa hatte plötzlich Probleme beim Liebesspiel: "Ich bin so nervös. Der Druck ist so groß!" Seine Model-Freundin versicherte ihm verständnisvoll: "Es ist doch keine Pflicht, hier Sex zu haben." Doch Mischa war vom Gegenteil überzeugt: "Doch, das ist Pflicht, das ist die Private Suite. Ich muss meinen Mann stehen!" Geklappt hat es allerdings nicht. "Es geht nicht, er will nicht", musste sich Mischa kleinlaut eingestehen. "So kenne ich mich nicht. Das habe ich noch nie gehabt!", erklärte er sichtlich geschockt vom eigenen Libido-Blackout.

Unter den Laken wurde es dann aber doch noch romantisch. Um seinen Gefühlen für seine Angebetete doch noch irgendwie Ausdruck zu verleihen, versuchte es Mischa auf die klassische Art und gestand Ricarda: "Ich liebe dich, ich schwör's dir! Ich will dich hier nicht mehr gehen lassen!" Welche Folgen Mischas Bekenntnis nach sich zieht, ist in der Donnerstag-Ausgabe von "Love Island" um 22.15 Uhr zu sehen.

Quelle: teleschau – der Mediendienst