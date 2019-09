| Zeitplan und Livestreams

Von Antje Rehse

Es ist der letzte große Härtetest vor der Olympia-Saison: Bei der Leichtathletik-WM in Doha geht es in insgesamt 49 Wettkämpfen um Medaillen. ARD und ZDF übertragen live aus Katars Hauptstadt.

Die Leichtathletik-WM 2019 findet vom 27. September bis 6. Oktober in Doha/Katar statt. Rund 3500 Athleten aus mehr als 200 Ländern sind am Start, darunter die eine oder andere Medaillen-Hoffnung aus Deutschland. Wegen der Hitze finden die Wettkämpfe in Doha am späten Nachmittag und abends statt – aufgrund der geringen Zeitverschiebung (Doha ist Deutschland eine Stunde voraus) also zur besten Sendezeit in Deutschland.

Die klimatischen Bedingungen in Doha sind besonders für die Marathon-Läufer und Geher eine große Herausforderung. Da ihre Wettkämpfe außerhalb des klimatisierten Stadions stattfinden, beginnen sie teilweise erst um Mitternacht Ortszeit.

Leichtathletik-WM 2019 – wer überträgt?

ARD und ZDF berichten umfassend live im Hauptprogramm (geplant sind ca. 24 Stunden), zudem bieten die Sender online Livestreams an. Auch beim ARD-Sender One wird die Leichtathletik-WM teilweise übertragen. Die ARD macht am Eröffnungstag (Freitag, 27. September) den Anfang, danach übertragen die zwei öffentlich-rechtlichen Sender abwechselnd. Am Sonntagabend verdrängt der "Tatort" die Leichtathletik-WM kurzzeitig zu One. Spartensender Eurosport hat die Leichtathletik-WM in diesem Jahr nicht im Programm. Den kompletten Zeitplan mit den Sendezeiten finden Sie weiter unten.

Wer sind die Kommentatoren bei ARD und ZDF?

Für die ARD kommentieren Ralf Scholt und Wilfried Hark die Wettkämpfe in Doha. Claus Lufen moderiert, Frank Busemann ist als Experte im Einsatz. Im ZDF sind Peter Leissl und Marc Windgassen als Kommentatoren bei der Leichtathletik-WM dabei. Norbert König ist der Moderator, Michael Schrader, wie Busemann ehemaliger Zehnkämpfer, unterstützt als Experte.

In den von der ARD zusätzlich angebotenen Livestreams kommentieren Patrick Halatsch und Tim Tonder. Livestream-Kommentator im ZDF ist Fabian Meseberg.

Wer sind die deutschen Medaillen-Hoffnungen?

Insgesamt 71 Athleten stehen im deutschen WM-Aufgebot. Die größten Gold-Hoffnungen sind am Schlusstag dran. Weitspringerin Malaika Mihambo reist als Weltjahresbeste nach Doha und gehört so automatisch zum Favoritenkreis. Im Speerwerfen der Männer hat der DLV mit Titelverteidiger Johannes Vetter, Olympiasieger Thomas Röhler und Vizeeuropameister Andreas Hofmann gleich drei heiße Eisen im Feuer.

Christina Schwanitz (Kugelstoßen) und Christine Hussong (Speerwerfen) könnten ebenfalls etwas holen. Vielleicht auch die Frauen-Sprintstaffel oder Hochsprung-Europameister Mateusz Przybylko. Auch die Zehnkämpfer machen sich berechtigte Hoffnungen. Eine Medaille für den formschwachen Diskus-Olympiasieger Christoph Harting wäre dagegen eine Überraschung.

Mit Spannung erwartet werden die Auftritte von Gesa Felicitas Krause (3000 Meter Hindernis), seit ihrem Sturz bei der WM in London und ihrer Reaktion darauf eine Art Publikumsliebling, und Konstanze Klosterhalfen (5000, 10.000 Meter), die in diesem Jahr den deutschen Rekord über 5000 Meter pulverisiert hat.

Zeitplan und Sendetermine der Leichtathletik-WM*

Freitag, 27. September

ARD: 16.10 bis 19.45 Uhr

Livestreams auf sportschau.de: 17.35 bis 19.50 Uhr (Hochsprung-Quali), 22.55 bis 01.45 Uhr (Marathon)

15.30 Uhr: Weitsprung Männer - Qualifikation

15.35 Uhr: 100 Meter Männer - Vorläufe

15.40 Uhr: Hammerwurf Frauen - Qualifikation (A)

16.10 Uhr: 800 Meter Frauen - Vorläufe

16.30 Uhr: Stabhochsprung Frauen - Qualifikation

17.05 Uhr: 100 Meter Männer - Vorläufe

17.10 Uhr: Hammerwurf Frauen - Qualifikation (B)

17.40 Uhr: Hochsprung Frauen - Qualifikation

18.00 Uhr: 3000 Meter Hindernis Frauen - Vorläufe

18.25 Uhr: Dreisprung Männer - Qualifikation

18.55 Uhr: 5000 Meter Männer - Vorläufe

19.30 Uhr: 400 Meter Hürden Männer - Vorläufe

22.59 Uhr: Marathon Frauen - Finale

Samstag, 28. September

ZDF: 15.05 bis 21.45 Uhr

Livestream zdfsport.de: 15.10 bis 21.05 Uhr

15.15 Uhr: Diskus Männer - Qualifikation (A)

15.30 Uhr: 100 Meter Frauen - Vorläufe

16.05 Uhr: 800 Meter Männer - Vorläufe

16.30 Uhr: Stabhochsprung Männer - Qualifikation

16.45 Uhr: Diskus Männer - Qualifikation (B)

17.05 Uhr: 400 Meter Hürden Männer - Halbfinale

17.45 Uhr: 100 Meter Männer - Halbfinale

18.15 Uhr: 800 Meter Frauen - Halbfnale

18.25 Uhr: Hammerwurf Frauen - Finale

19.00 Uhr: 4x400-m-Staffel Mixed - Vorläufe

19.40 Uhr: Weitsprung Männer - Finale

20.10 Uhr: 10.000 Meter Frauen - Finale

21.15 Uhr: 100 Meter Männer - Finale

22.30 Uhr: 50 Kilometer Gehen Männer - Finale

22.30 Uhr: 50 Kilometer Gehen Männer - Finale

Sonntag, 29. September

ARD: 18.50 bis 20.00 Uhr

One: 20.15 bis 21.45 Uhr

ARD: 21.45 bis 23.00 Uhr

Livestreams auf sportschau.de: 22.25 bis 00.15 Uhr (Gehen)



19.05 Uhr: 200 Meter Mäner - Vorläufe

19.40 Uhr: Stabhochsprung Frauen - Finale

20.20 Uhr: 100 Meter Frauen - Halbfinale

20.45 Uhr: Dreisprung Männer - Finale

20.55 Uhr: 800 Meter Männer - Halbfinale

21.35 Uhr: 4x400-m-Staffel Mixed - Finale

22.20 Uhr: 100 Meter Frauen - Finale

22.30 Uhr: 20 Kilometer Gehen Frauen - Finale

Montag, 30. September

ZDF: 16.05 bis 22.00 Uhr

Livestream zdfsport.de: 15.25 bis 21.35 Uhr

15.30 Uhr: Speerwurf Frauen - Qualifikation (A)

16.05 Uhr: 200 Meter Frauen - Vorläufe

17.00 Uhr: Speerwurf Frauen - Qualifikation (B)

17.20 Uhr: 400 Meter Frauen - Vorläufe

19.05 Uhr: 110 Meter Hürden Männer - Vorläufe

19.30 Uhr: Hochsprung Frauen - Finale

19.50 Uhr: 200 Meter Männer - Halbfinale

20.20 Uhr: 5000 Meter Männer - Finale

20.25 Uhr: Diskus Männer - Finale

20.50 Uhr: 3000 Meter Hindernis Frauen - Finale

21.10 Uhr: 800 Meter Frauen - Finale

21.40 Uhr: 400 Meter Hürden Männer - Finale

Dienstag, 1. Oktober

ARD: 16.10 bis 18.00 Uhr, 18.50 bis 20.00 Uhr, 20.15 bis 22.00 Uhr

Livestreams auf sportschau.de: 15.45 bis 18.00 Uhr (Hochsprung-Quali), 19.00 bis 21.15 Uhr (Stabhochsprung-Finale)

15.30 Uhr: Hammerwurf Männer - Qualifikation (A)

15.35 Uhr: 400 Meter Hürden Männer - Vorläufe

15.50 Uhr: Hochsprung Männer - Qualifikation

16.30 Uhr: 400 Meter Hürden Frauen - Vorläufe

17.00 Uhr: Hammerwurf Männer - Qualifikation (B)

17.15 Uhr: 3000 Meter Hindernis Männer - Vorläufe

19.05 Uhr: Stabhochsprung Männer - Finale

19.50 Uhr: 400 Meter Frauen - Halbfinale

20.20 Uhr: Speerwurf Frauen - Finale

20.35 Uhr: 200 Meter Frauen - Halbfinale

21.10 Uhr: 800 Meter Männer - Finale

21.40 Uhr: 200 Meter Männer - Finale

Mittwoch, 2. Oktober

ZDF: 15.05 - 22.35 Uhr

Livestream zdfsport.de: 15.30 - 22.30 Uhr

15.35 Uhr: Zehnkampf - 100 Meter

15.45 Uhr: Kugelstoßen Frauen - Qualifikation

16.05 Uhr: Siebenkampf - 100 Meter Hürden

16.30 Uhr: Zehnkampf - Weitsprung

16.35 Uhr: 1500 Meter Frauen - Vorläufe

17.00 Uhr: Diskus Frauen - Qualifikation (A)

17.15 Uhr: Siebenkampf - Hochsprung

17.25 Uhr: 5000 Meter Frauen - Vorläufe

17.50 Uhr: Zehnkampf - Kugelstoßen

18.25 Uhr: Diskus Frauen - Qualifikation (B)

19.05 Uhr: 110 Meter Hürden Männer - Halbfinale

19.30 Uhr: Siebenkampf - Kugelstoßen

19.35 Uhr. 400 Meter Männer - Halbfinale

19.40 Uhr: Zehnkampf - Hochsprung

20.05 Uhr: 400 Meter Hürden Frauen - Halbfinale

20.40 Uhr: Hammerwurf Männer - Finale

20.50 Uhr: Siebenkampf - 200 Meter

21.35 Uhr: 200 Meter Frauen - Finale

21.55 Uhr: 110 Meter Hürden Männer - Finale

22.15 Uhr: Zehnkampf - 400 Meter

Donnerstag, 3. Oktober

ARD: 15.40 - 19.15 Uhr, 20.15 bis 22.30 Uhr

Livestreams auf sportschau.de: 15.30 bis 23.30 Uhr (Zehnkampf und Siebenkampf)



15.35 Uhr: Zehnkampf - 110 Meter Hürden

15.40 Uhr: Dreisprung Frauen - Qualifikation

16.30 Uhr: Zehnkampf - Diskus (A)

17.15 Uhr: Siebenkampf - Weitsprung

17.35 Uhr: Zehnkampf - Diskus (B)

18.05 Uhr: Zehnkampf - Stabhochsprung (A)

18.20 Uhr: Kugelstoßen Männer - Qualifikation (A)

19.05 Uhr: Zehnkampf - Stabhochsprung (B)

19.10 Uhr: Siebenkampf - Speerwurf

19.40 Uhr: Kugelstoßen Männer - Qualifikation (B)

21.00 Uhr: 1500 Meter Männer - Vorläufe

21.05 Uhr: Zehnkampf - Speerwurf (A)

21.35 Uhr: Kugelstoßen Frauen - Finale

22.00 Uhr: 1500 Meter Frauen - Halbfinale

22.10 Uhr: Zehnkampf - Speerwurf (B)

22.50 Uhr: 400 Meter Frauen - Finale

23.05 Uhr: Siebenkampf - 800 Meter

23.25 Uhr: Zehnkampf - 1500 Meter

Freitag, 4. Oktober

ZDF: 19.20 bis 21.45 Uhr

Livestream zdfsport.de: 19.10 bis 21.10 Uhr / 22.15 bis 00.05 Uhr

19.10 Uhr: 1500 Meter Männer, Halbfinale

19.15 Uhr: Hochsprung Männer, Finale

19.40 Uhr: 4x100-m-Staffel Frauen - Vorläufe

20.00 Uhr: Diskus Frauen - Finale

20.05 Uhr: 4x100-m-Staffel Männer - Vorläufe

20.30 Uhr: 400 Meter Hürden Frauen - Finale

20.45 Uhr: 3000 Meter Hindernis Männer - Finale

21.20 Uhr: 400 Meter Männer - Finale

22.30 Uhr: 20 Kilometer Gehen Männer - Finale

Samstag, 5. Oktober

ARD: ca. 17.00 bis 17.55 Uhr, 20.15 bis 21.45 Uhr

Livestreams auf sportschau.de: ab 15.25 (Speerwurf-Quali, Dreisprung-Finale), 22.55 bis 01.45 Uhr (Marathon Männer)



15.30 Uhr: Speerwurf Männer - Qualifikation (A)

16.15 Uhr: 100 Meter Hürden Frauen - Vorläufe

16.50 Uhr: Weitsprung Frauen - Qualifikation

17.00 Uhr: Speerwurf Männer - Qualifikation (B)

18.55 Uhr: 4x400-m-Staffel Frauen - Vorläufe

19.05 Uhr: Kugelstoßen Männer - Finale

19.25 Uhr: 4x400-m-Staffel Männer - Vorläufe

19.35 Uhr: Dreisprung Frauen - Finale

19.55 Uhr: 1500 Meter Frauen - Finale

20.25 Uhr: 5000 Meter Frauen - Finale

21.05 Uhr: 4x100-m-Staffel Frauen - Finale

21.15 Uhr: 4x100-m-Staffel Männer - Finale

22.59 Uhr: Marathon Männer - Finale

Sonntag, 6. Oktober

ZDF: 18.00 bis 20.15 Uhr

Livestream zdfsport.de: 18.10 Uhr bis ca. 21.40 Uhr

18.05 Uhr: 100 Meter Hürden Frauen - Halbfinale

18.15 Uhr: Weitsprung Frauen - Finale

18.40 Uhr: 1500 Meter Männer - Finale

18.55 Uhr: Speerwurf Mäner - Finale

19.00 Uhr: 10.000 Meter Männer - Finale

19.50 Uhr: 100 Meter Hürden Frauen - Finale

20.15 Uhr: 4x400-m-Staffel Frauen - Finale

20.30 Uhr: 4x400-m-Staffel Männer - Finale

*alle Zeiten MESZ