Heim-WM in Stuttgart:

Die weltbesten Turner zu Gast in Stuttgart: Die Turn-Weltmeisterschaft findet 2019 in der Schwaben-Metropole statt. SWR und ARD übertragen die Wettkämpfe live im TV oder als Livestream.

Stuttgart ist vom 4. bis 13. Oktober 2019 Gastgeber der Turn-WM. Knapp ein Jahr von den Olympischen Spielen in Tokio sind die Weltmeisterschaften für die Turner ein wichtiges Kräftemessen. Für die deutschen Teilnehmer besteht die seltene Chance, vor heimischen Publikum um WM-Medaillen zu turnen. Und die Zuschauer können die Superstars der Szene wie Simone Biles (USA, 14 WM-Titel und vier Mal Gold bei Olympischen Spielen) aus nächster Nähe sehen und anfeuern.

Fehlen werden dagegen die Weltmeisterin am Schwebebalken Pauline Schäfer, die es nicht in den deutschen WM-Kader geschafft hat. Marcel Nguyen (Silber bei Olympia in London) fehlt verletzungsbedingt.

"Die Turn-WM in Deutschland ist ein absoluter sportlicher Höhepunkt! Und das nicht nur für die deutschen Athletinnen und Athleten, sondern besonders auch für das Publikum vor Ort und vor dem Bildschirm", sagt ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.

Der SWR, der auch das internationale Fernsehsignal von der Turn-WM erstellt, zeigt zahlreiche Wettkämpfe live im SWR Fernsehen. Zudem überträgt das Erste. Außerdem gibt es Livestreams. "Insgesamt werden wir im Ersten, im SWR Fernsehen und mit den Streams bei Sportschau.de und SWR.de/sport mehr als 30 Stunden live von der WM senden", sagt SWR Sportchef Harald Dietz.

Philipp Sohmer wird für ARD und SWR kommentieren, Michael Antwerpes ist der Moderator. Als Turn-Experte ist Olympiasieger Fabian Hambüchen im Einsatz.

Turn-WM 2019: die Sendetermine im Überblick

Freitag, 4. Oktober 2019:

13.30 - 16.00 Uhr: Qualifikation mit den deutschen Frauen (SWR Fernsehen und Livestream unter swr.de/sport sowie sportschau.de)

Samstag, 5. Oktober 2019:

16.00 - 17.00 Uhr: Qualifikation mit den deutschen Frauen (ARD)

20.00 - 22:30 Uhr: Qualifikation Frauen (Livestream unter swr.de/sport sowie sportschau.de)

Sonntag, 6. Oktober 2019

16.30 - 22.30 Uhr: Qualifikation der Männer (Livestream unter swr.de/sport sowie sportschau.de)

22.50 - 23.20 Uhr: Tageszusammenfassung im SWR Fernsehen

Montag, 7. Oktober 2019

10.00 - 16.30 Uhr: Qualifikation der Männer (Livestream unter swr.de/sport sowie sportschau.de)

Dienstag, 8. Oktober 2019

13.30 - 16.00 Uhr: Teamfinals der Frauen (SWR Fernsehen und Livestream unter swr.de/sport sowie sportschau.de)

16.10 - 17.00 Uhr: Teamfinale Mehrkampf Frauen (ARD)

23.00 - 23.15 Uhr: Tageszusammenfassung im SWR Fernsehen

Mittwoch, 9. Oktober 2019

13:30 - 16 Uhr: Teamfinals der Männer (SWR Fernsehen und Livestream unter swr.de/sport sowie sportschau.de)

16.10 - 17 Uhr: Teamfinale der Männer (ARD)

23.30 - 23.45 Uhr: Tageszusammenfassung im SWR Fernsehen

Donnerstag, 10. Oktober 2019

16.00 - 19.00 Uhr: Mehrkampf-Finale der Frauen (Livestream unter swr.de/sport sowie sportschau.de)

22.45 - 23.00 Uhr: Tageszusammenfassung im SWR Fernsehen

Freitag, 11. Oktober 2019

23.30 - 23.45 Uhr: Tageszusammenfassung im SWR Fernsehen

Samstag, 12. Oktober 2019

16.00 - 19.30 Uhr: Gerätefinals Frauen und Männer (Livestream unter swr.de/sport sowie sportschau.de)

18.30 - 19.35 Uhr: Gerätefinals Frauen und Männer (ARD)

Sonntag, 13. Oktober 2019

23.15 - 23.35 Uhr: Tageszusammenfassung im SWR Fernsehen

