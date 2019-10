| "Köln 50667"-Star starb bei Autounfall

Diese Nachricht war im August ein großer Schock für die Fans von "Köln 50667": Der aus der Serie bekannt Schauspieler Ingo Kantorek und seine Frau Suzana starben bei einem Autounfall. Nun erweist RTL II dem Soap-Darsteller die letzte Ehre.

Die Doku "Ingo Kantorek - Ein Leben voller Leidenschaft", die der Sender am Mittwoch, 23. Oktober um 20.15 Uhr ausstrahlt, blickt zurück auf das Leben des Darstellern. Langjährige Wegbegleiter, prominente Freunde und Kollegen erinnern sich an die gemeinsame Zeit und nehmen emotional Abschied von Ingo Kantorek.

Der Schauspieler hatte in der Vorabend-Soap "Köln 50667" die Rolle des Alex Kowalski gespielt. Abseits der Kameras setzte sich Kantorek für Kinder in Not ein und war Botschafter der Arche.

Die Dokumentation gewährt laut RTL II einen tieferen Einblick und zeigt unveröffentlichtes Backstage- und Fotomaterial aus dem Leben von Ingo und Suzana Kantorek. Außerdem zeichnet die Dokumentation Ingos Aufstieg vom Mechaniker zum Soap-Star nach und erklärt die Faszination "Alex Kowalski" aus "Köln 50667". Die Sendung widmet sich zudem den letzten Tagen des Ehepaars und versucht, Erklärungen zu finden, warum das Paar so früh aus dem Leben gerissen wurde.

Quelle: areh