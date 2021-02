Maischberger – Gäste und Thema: Corona-Lockerungen, Missbrauchsskandal in der Kirche

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 24. Februar, 22.50 Uhr (ARD)

Mittwoch, 24. Februar, 22.50 Uhr (ARD) Themen: Corona-Lockerungen, regionale Unterschiede bei Infektionszahlen, Missbrauchsskandal in der Kirche

Corona-Lockerungen, regionale Unterschiede bei Infektionszahlen, Missbrauchsskandal in der Kirche Gäste: Wolfgang Schäuble (CDU, Bundestagspräsident), Jörg Pilawa (Fernsehmoderator), Sibylle Anderl ("FAZ"-Wissenschaftsredakteurin), Gabor Steingart (Journalist "Media Pioneer")

Die Corona-Neuinfektionen steigen wieder an und erste Experten sehen schon den Beginn einer dritten Welle. Trotzdem öffnen in dieser Woche in vielen Bundesländern Schulen und Kitas und die Wirtschaft drängt auf ein baldiges Ende des Lockdowns. Wie kann der Staat die Bürger vor einer Pandemie und gleichzeitig ihre Freiheitsrechte schützen?

In Flensburg hat die britische Virus-Mutante die Oberhand gewonnen und die Infektionszahlen steigen seit Mitte Januar stark an. Zur Eindämmung wurde eine nächtliche Ausgangssperre verhängt und private Treffen untersagt. Ganz anders die Situation in Münster: Die nordrhein-westfälische Stadt weist eine der geringsten Inzidenzwerte in Deutschland auf. Wie kommt es zu dem unterschiedlichen Infektionsgeschehen?

Die katholische Kirche steht nicht erst seit dem Skandal um ein Missbrauchsgutachten in Köln in der Kritik. Im Vorfeld der Frühjahrkonferenz der deutschen Bischöfe, die am Dienstag beginnt, sorgte nun die Protestbewegung "Maria 2.0" für Aufsehen. Die Aktivistinnen prangern unter anderem Sexismus, Machtmissbrauch, sexuelle Gewalt und das Zölibat an. Ist die katholische Kirche reformierbar?

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 25. Februar, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 25. Februar, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 28. Februar, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 28. Februar, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 1. März, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 1. März, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

