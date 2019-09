"Pass auf... kennste den?"

Von Rupert Sommer

Der selbsternannte "Mann hinter dem Bauch" Markus Krebs darf bei RTL sein Comedy-Programm präsentieren. Nicht nur der Titel "Pass auf... kennste den?" erinnert an Mario Barth.

Komik muss bei ihm ganz einfach funktionieren. Ein Stehtisch, vielleicht sogar ein Barhocker, definitiv aber ein Pils auf dem Tresen: Und schon legt der Mann mit dem rauen, aber herzlichen Ruhrpott-Charme los. RTL strahlt zur vorgerückten Stunde das aktuelle Comedy-Solo "Markus Krebs live! Pass auf... kennste den?" aus.

Und wer sich schon vom Titel an Mario Barth erinnert fühlt, liegt nicht ganz falsch. Krebs, der selbsternannte "Mann hinter dem Bauch", setzt auf ziemlich hibbelige Dramaturgie und eine gnadenlose Gag-Kanonade. Was ihm offenbar nicht ganz so wichtig erscheint, ist die Treffsicherheit: Freunde feinsinnigen Humors dürften vermutlich nicht wenige Krebs-Pointen für ganz schön flach halten. Aber: Keiner überspielt den einen oder anderen Rohrkrepierer ähnlich charmant wie der 49-Jährige.

Quelle: teleschau – der Mediendienst