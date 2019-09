Abräumer "Game of Thrones"?

Von teleschau

Das Fantasy-Epos "Game of Thrones" dürfte bei den Emmy Awards abräumen. Auch für deutsche Zuschauer wird die Zeremonie live im Fernsehen übertragen.

Wenn am Sonntag, 22. September, die beliebten Emmy Awards verliehen werden, können auch die deutschen Zuschauer daheim in der Couch mitfiebern: Der deutsche Pay-TV-Sender TNT Serie überträgt die Gala live ab 01.00 Uhr aus Los Angeles. Los geht es mit der Ankunft der Stars auf dem roten Teppich. Ab 2.00 Uhr beginnt dann die Verteilung des Fernsehpreises.

Zu den Nominierten gehören auch Produktionen, die auf TNT Serie und TNT Comedy ausgestrahlt werden. Darunter ist neben "Game of Thrones" auch "Full Frontal with Samantha Bee" und "The Big Bang Theory". Die Fantasyserie "Game of Thrones" erhielt die meisten Nominierungen (14), gefolgt von "When They See Us" (11) und "Barry" (9). Abgeräumt hat "Game of Thrones" bereits vergangenes Wochenende bei den Creative Emmy Awards – dort gewann die Serie in insgesamt zehn Kategorien.

Falls jemand in der Nacht zum Montag, 23. September, nicht live zuschauen kann: TNT Serie wiederholt die gesamte Show noch mal Montagabend um 20.15 Uhr.

Quelle: teleschau – der Mediendienst