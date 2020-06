| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 18. Juni, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 18. Juni, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Missbrauchte Kinder – besserer Schutz, härtere Strafen?

Missbrauchte Kinder – besserer Schutz, härtere Strafen? Gäste: Herbert Reul (CDU, Innenminister Nordrhein-Westfalen), Sonja Howard (Betroffenenrat des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs auf Bundesebene), Franziska Giffey (SPD, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend), Julia von Weiler, (Vorstand "Innocence in Danger e. V."), Sebastian Fiedler (Bundesvorsitzender Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK)), Peer Briken (Professor für Sexualforschung und Forensische Psychiatrie)

Staufen, Lügde, Bergisch Gladbach, Münster – die großen Missbrauchsfälle der jüngsten Vergangenheit sind nur die Spitze des Eisbergs. Für viele Kinder gehört sexualisierte Gewalt zum Alltag. Warum gelingt es Erziehern, Nachbarn, Lehrern oder Ärzten nicht öfter, ihr Leid zu erkennen und rechtzeitig zu helfen? Was muss sich ändern, damit auch Behörden, Gerichte und Jugendämter nicht immer wieder versagen? Was nützen härtere Strafen für die Täter? Und welche Rolle spielt das Internet? Über diese Fragen diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 22. Juni, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 22. Juni, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 16. Juli, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 16. Juli, 22.15 Uhr (ZDF) Themen: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 5. August (ARD)

Mittwoch, 5. August (ARD) Themen: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 6. September, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 6. September, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

