Maybrit Illner – Gäste und Thema heute: Virus ohne Grenzen

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 28. Januar, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 28. Januar, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Virus ohne Grenzen – hat Europa die Kontrolle verloren?

Virus ohne Grenzen – hat Europa die Kontrolle verloren? Gäste: Peter Altmaier (CDU, Bundeswirtschaftsminister), Tonia Mastrobuoni (deutsch-italienische Journalistin, Berlin-Korrespondentin der "La Repubblica"), Daniel Cohn-Bendit (Bündnis 90/Die Grünen, deutsch-französischer Publizist und langjähriger EU-Abgeordneter), Diana Zimmermann (Leiterin ZDF-Studio London), Cathryn Clüver Ashbrook (deutsch-amerikanische Politologin an der Harvard Kennedy School in Cambridge/Massachusett), Christian Lindner (FDP, Partei- und Fraktionsvorsitzender)

Was machen Großbritannien oder die USA beim Thema Impfbeschaffung besser als die EU? Ist das Impfchaos schnell zu beseitigen? Müssen jetzt doch wieder Grenzen geschlossen werden? Bleibt der europäische Gedanke auf der Strecke, und kämpft bald wieder jeder für sich gegen ein globales Virus?

Weitere Informationen, News und Sendetermine zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 31. Januar, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 31. Januar, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Sendetermine zu "Anne Will" finden Sie hier.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 1. Februar, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 1. Februar, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Sendetermine zu "Hart aber fair" finden Sie hier.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 10. Februar, 22.50 Uhr (ARD)

Mittwoch, 10. Februar, 22.50 Uhr (ARD) Themen: Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt.

Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Sendetermine zu "Maischberger" finden Sie hier.