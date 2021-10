Maybrit Illner: Gäste und Thema heute in der Sendung

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner Nächster Sendetermin: Donnerstag, 21. Oktober, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 21. Oktober, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Kleinster Nenner oder großer Wurf – Ampel unbezahlbar?

Kleinster Nenner oder großer Wurf – Ampel unbezahlbar? Gäste: Annalena Baerbock (B'90/Die Grünen, Parteivorsitzende), Christian Lindner (FDP, Parteivorsitzender), Norbert Röttgen (CDU, MdB, Mitglied CDU-Präsidium), Herfried Münkler (Politikwissenschaftler, Autor, emeritierter Professor für Politische Theorie und Ideengeschichte an der Humboldt-Universität Berlin), Christiane Hoffmann (Autorin im Hauptstadtbüro des "Spiegel“) SPD, Grüne und FDP starten die Koalitionsverhandlungen. Der Anspruch ist riesig, aber die Kassen sind leer. Wer wird die Richtung vorgeben? Wie gelingt wirklich Neues? Und kann die Ampel noch scheitern – an der Postenverteilung oder am Geld?

Sendung: Anne Will Nächster Sendetermin: Sonntag, 24. Oktober, 21.45 Uhr (ARD).

Sonntag, 24. Oktober, 21.45 Uhr (ARD). Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt. Anne Will macht Herbstpause und meldet sich erst Ende Oktober wieder. Am 10. Oktober zeigt die ARD das Nations-League-Finale zwischen Spanien und Frankreich. In der Woche darauf läuft nach dem "Tatort" die Krimi-Reihe "Brokenwood - Mord in Neuseeland". Anne Will geht dann am 24. Oktober wieder auf Sendung.

Sendung: Hart aber fair Nächster Sendetermin: Montag, 1. November, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 1. November, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt. Frank Plasberg und die ARD-Talkshow legen im Oktober eine Herbstpause ein. Am 18.10. lief im Ersten die Komödie "Der Liebhaber meiner Frau", am 25.10 die Dokumentation "Schalom und Hallo - 1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland". "Hart aber fair" meldet sich dann am 1. November zurück.