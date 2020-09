| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 24. September, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 24. September, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Der Sommer geht, Corona bleibt – wird der Herbst zum Risiko?

Der Sommer geht, Corona bleibt – wird der Herbst zum Risiko? Gäste: Ulrike Protzer (Professorin für Virologie), Tobias Hans (CDU, Ministerpräsident Saarland), Christian Lindner (FDP, Partei- und Fraktionsvorsitzender), Sibylle Katzenstein (Allgemeinmedizinerin, Covid-19-Schwerpunktpraxis ), Michael Meyer-Hermann Infektionsforscher)

Wie schwer wird der Kampf gegen Corona in Herbst und Winter? Bedeutet das weiter Isolation, Homeoffice und "Berufsverbote"? Müssen die Bürger in der kalten Jahreszeit auch wieder auf Ausgehen, Feiern und Urlaub verzichten? Bleiben strengere Regeln und härtere Strafen die Antwort der Politik? Wie groß werden die Probleme, wenn sich zu COVID-19 die Grippe gesellt? Über diese Fragen diskutiert Maybrit lllner mit ihren Gästen.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 27. September, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 27. September, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Anne Will" finden Sie hier.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 28. September, 21.45 Uhr (ARD)

Montag, 28. September, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Hart aber fair" finden Sie hier.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 30. September, 22.55 Uhr (ARD)

Mittwoch, 30. September, 22.55 Uhr (ARD) Themen: Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt.

Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maischberger" finden Sie hier.