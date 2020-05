| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 28. Mai, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 28. Mai, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Reise ins Ungewisse – wie gefährlich wird der Urlaub?

Reise ins Ungewisse – wie gefährlich wird der Urlaub? Gäste: Jonas Schmidt-Chanasit (Virologe am Bernhard-Nocht-Institut Universität Hamburg), Katja Kipping (Die Linke, Parteivorsitzende), Armin Laschet (CDU, Ministerpräsident NRW), Marija Linnhoff (Vorsitzende Verband unabhängiger selbstständiger Reisebüros), Reinhold Messner (Südtiroler, Bergsteigerlegende, Autor, Filmemacher)

Von der Krise hart getroffene Urlaubsregionen in Europa erwarten sehnsüchtig ihre Gäste. Aber schon innerhalb Deutschlands gelten unterschiedliche Vorschriften. Und auch die nächsten Lockerungen könnten in jedem Bundesland anders aussehen. Wie sicher kann man reisen? Lassen sich Hygiene- und Abstandsregelungen einhalten, kontrollieren und durchsetzen? Reisen Touristen, egal ob in Deutschland oder in Europa, auf eigenes Risiko oder lösen sie die gefürchtete zweite Infektionswelle aus? Über diese Fragen diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 3. Juni, 22.45 Uhr

Mittwoch, 3. Juni, 22.45 Uhr Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maischberger" finden Sie hier.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 7. Juni, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 7. Juni, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Anne Will" finden Sie hier.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 8. Juni, 20.45 Uhr (ARD)

Montag, 8. Juni, 20.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Hart aber fair" finden Sie hier.