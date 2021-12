Maybrit Illner: die Gäste und das Thema heute im ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner Nächster Sendetermin: Donnerstag, 2. Dezember, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 2. Dezember, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Deutschlands Corona-Desaster – gibt es endlich einen Plan?

Deutschlands Corona-Desaster – gibt es endlich einen Plan? Gäste: Michael Kretschmer (CDU, Ministerpräsident Sachsen ), Marco Buschmann (FDP, designierter Bundesjustizminister), Karl Lauterbach (SPD, MdB, Gesundheitspolitiker), Christine Falk (Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie (DGfI)), Eva Quadbeck (Stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin Hauptstadtbüro Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)) In der ZDF-Talkshow wird in der Regel donnerstags über ein aktuelles Thema der Woche diskutiert. Diesmal: Worauf haben sich Scholz und Merkel mit den Ländern jetzt geeinigt? Wird allein genug Impfstoff da sein, um bis Weihnachten 30 Millionen Menschen zu impfen? Hat Deutschland so noch eine Chance, die vierte Welle zu brechen und gegen „Omikron“ zu bestehen? Oder bleiben als letzte Möglichkeit wieder nur Kontaktbeschränkungen für alle?