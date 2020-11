Maybrit Illner heute - Gäste und Thema: Wie lang wird der Corona-Winter?

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 26. November, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 26. November, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Feste ohne Freude – wie lang wird der Corona-Winter?

Feste ohne Freude – wie lang wird der Corona-Winter? Gäste: Helge Braun (CDU, Kanzleramtsminister), Manuela Schwesig (SPD, MP Mecklenburg-Vorpommern), Ranga Yogeshwar (Wissenschaftsjournalist, Physiker), Ulrike Lüken (Psychologische Psychotherapeutin), Sibylle Katzenstein (Allgemeinmedizinerin, COVID-19-Praxis), Michael Mittermeier (Komiker, Kabarettist).

Weitere Informationen, News und Sendetermine zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.

Das Corona-Weihnachtswunder bleibt bisher aus – die Zahlen sind weiter hoch – der Wellenbrecher-Lockdown wirkt nicht genug. Kein Wunder also, dass Bund und Länder ihn verlängern und verschärfen wollen, um ihn dann allerdings über die Feiertage wieder zu lockern. Wird es mit diesem Hin und Her gelingen, die Zahl wieder auf den Wert 50 zu drücken? Wie gefährlich sind die für Weihnachten geplanten Ausnahmen? Und wie hält das Land das alles bis zu den angekündigten Impfungen aus? Darüber diskutiert Maybrit Illner am Donnerstag mit ihren Gästen.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 29. November, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 29. November, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Sendetermine zu "Anne Will" finden Sie hier.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 30. November, 21 Uhr (ARD)

Montag, 30. November, 21 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Sendetermine zu "Hart aber fair" finden Sie hier.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 2. Dezember, 22.50 Uhr (ARD)

Mittwoch, 2. Dezember, 22.50 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Sendetermine zu "Maischberger" finden Sie hier.