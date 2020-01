"Berührungsängste abbauen"

Die Comedy-Serie "The Mopes" will mit der Hilfe von Humor psychischen Krankheiten ein Gesicht geben. Mit dabei: "Tatort"-Schauspielerin Nora Tschirner.

Nora Tschirner hat bereits ihre Wandelbarkeit als Schauspielerin bewiesen. Die 38-Jährige war unter anderem als verliebte Kindergärtnerin in "Keinohrhasen", als sarkastische Ermittlerin im Weimarer "Tatort" und als sie selbst in "Jerks" zu sehen. Eine neue Rolle sticht aus der Filmographie dennoch heraus. In der neuen TNT-Comedy-Serie "The Mopes" spielt sie nicht weniger als eine mittelgradige Depression namens Monika. Die sechsteilige Serie, deren Dreh für Sommer dieses Jahres geplant ist, hat sich zum Ziel gesetzt, psychische Erkrankungen in den Fokus zu rücken und so zu enttabuisieren.

Anke Greifeneder, Vice President Original Productions der TNT-Sender in EMEA, stellt die Chance heraus, die das Konzept bietet: "Psychische Erkrankungen sind ein relevantes Thema, dem wir in 'The Mopes' Raum geben: Wir nehmen sie ernst, aber auch auseinander. Denn Comedy kann Tabus auf ganz eigene Art begegnen und eröffnet so die Möglichkeit, über Humor Berührungsängste abzubauen." Nora Tschirner gibt der zu oft bagatellisierten Krankheit Depression also im wahrsten Sinne des Wortes ein Gesicht. Dass die Perspektive der Erkrankung selbst eingenommen wird, schafft ein größeres Bewusstsein für die Probleme der Betroffenen.

Die von TNT Comedy und UFA Fiction produzierten halbstündigen Folgen drehen sich um den Singer-Songwriter Mat, der ein vermeintlich glückliches Leben in Beruf und Beziehung führt. Als er der organisierten Monika begegnet, gerät das Leben von beiden gehörig durcheinander. Während Mat glaubt, die Frau lediglich zu halluzinieren, ist Monika erstaunt, dass er sie als Depression überhaupt sehen kann. Das Drehbuch stammt von Ipek Zübert, Regie wird Christian Zübert führen.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH