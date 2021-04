Promis unter Palmen 2021: Wer ist raus? Wer ist weiter?

SAT.1 hat zwölf Promi-Kandidaten nach Thailand geschickt. Hier erfahren Sie alles über die zweite Staffel von "Promis unter Palmen".

Dieses Trash-TV kam während des ersten Corona-Lockdowns gerade recht. Vor laufenden Kameras zofften sich im Frühjahr 2020 Promis wie Désirée Nick, Roland Schill, Matthias Mangiapane, Carina Spack oder Claudia Obert nach Lust und Laune. Als sich dann aber eine Dynamik entwickelte, in der die Society-Lady Obert allein gegen alle zu stehen schien, ging vielen Zuschauern das zu weit. Mobbing-Vorwürfe wurden laut, SAT.1 nahm eine besonders kritisierte Folge sogar zeitweise aus der Mediathek.

Man darf gespannt sein, ob der Sendung und den Teilnehmern der feine Balanceakt zwischen Trash-Unterhaltung und menschlichem Anstand in der zweiten Staffel besser gelingt. Eines ist klar: 2021 sind bei "Promis unter Palmen" echte Reality-Profis am Werk. Melanie Müller triumphierte einst im "Dschungelcamp", Willi Herren ist in solchen Formaten Dauergast und Elena Miras konnte in den vergangenen Jahren zwischen "Love Island", "Sommerhaus" und Dschungel ordentlich Trash-Erfahrung sammeln.

Insgesamt haben sich zwölf Promis auf den Weg nach Thailand gemacht, wo die zweite Staffel gedreht wird. Sie kämpfen um die goldenen Kokosnuss und 100.000 Euro Siegprämie.

Wer ist raus? Wer ist weiter?

Pro Folge müssen die Kandidaten in zwei Spielen ihr Können unter Beweis stellen. Die Gewinner des ersten Spiels werden für die jeweilige Folge die Teamkapitäne. Sie dürfen sich für das zweite Spiel ein Team zusammenstellen und sind selbst vor dem Ausscheiden geschützt. Der Kapitän des jeweiligen Verliererteams des zweiten Spiels muss zwei Kandidaten seines Teams nominieren. Wer gehen muss, entscheiden die Mitglieder des Gewinnerteams. Hier halten wir Sie Woche für Woche auf dem Laufenden.

Folge 1 (12. April): "Wir sind der niveauwenigste Cast aller Zeiten", stellt Kate Merlan schon in der ersten Folge fest und hat damit nicht unrecht. Prinz von Marcus von Anhalt manöviert sich mit homophoben Aussagen gegenüber Katy Bähm ins Abseits; Henrik Stoltenberg und Calvin Kleinen fallen durch Saufen, Rülpsen und Brechreiz auf. Im ersten Spiel der neuen Staffel werden die ersten zwei Teamkapitäne ermittelt. Die Promis tragen Einhorn-Kostüme. Auf der Spielfläche liegen oder hängen eine Vielzahl an Ringen. Nach dem Startsignal versuchen die Promis kriechend die Ringe mit ihren Hörnern aufzunehmen und auf einem Rundholz abzulegen. Wer zuerst zehn Ringe einsammelt, gewinnt.

Kate Merlan und Katy Bähm machen das am besten und werden somit zu Teamkapitänen. Sie sind vorm Auscheiden geschützt und dürfen sich ihr jeweiliges Team zusammenstellen. Im Teamspiel müssen die Teams ein Boot auf dem Trockenenen per Ziehen auf Rundhölzern fortbewegen. Die feucht-fröhliche Abendgestaltung schlägt bei einigen Promis auf die Kondition, vor allem Prinz Marcus macht schlapp. Somit verliert das Team von Kate Merlan. Sie muss zwei ihrer Teammitglieder nominieren und entscheidet sich für Marcus und Patricia Blanco. Nun ist es an den Kandidaten des Gewinnerteams, einen der beiden rauszuwählen. Es trifft Prinz Marcus von Anhalt.

Starttermin und Sendetermine im TV und Stream

Ausgestrahlt wird die zweite Staffel von "Promis unter Palmen" ab dem 12. April 2021 immer montags ab 20.15 Uhr bei SAT.1. Wer die neuen Folgen schon sieben Tage vor der Ausstrahlung im TV sehen möchte, wird bis auf die erste Folge bei Streaming-Anbieter Joyn fündig. Dort ist jeweils nach Ausstrahlung einer Folge im TV die jeweils nächste vorab zu sehen. Einiges zu besprechen geben wird es jeweils im Anschluss in "Promis unter Palmen - die Late Night Show" live. Die erste After-Show-Sendung läuft im Anschluss an die erste "Promis unter Palmen"-Folge ebenfalls bei SAT.1, die weiteren Folgen dann auf sixx und Joyn.

Folge 1: Montag, 12. April, 20.15 Uhr

Folge 2: Montag, 19. April, 20.15 Uhr

Folge 3: Montag, 26. April, 20.15 Uhr

Folge 4: Montag, 3. Mai, 20.15 Uhr

Folge 5: Montag, 10. Mai, 20.15 Uhr

Folge 6: Montag, 17. Mai, 20.15 Uhr

Folge 7: Montag, 24. Mai, 20.15 Uhr

Folge 8, Finale: Montag, 31. Mai, 20.15 Uhr

Das sind die Kandidaten bei Promis unter Palmen:

Bevor die Promis sich jedoch bei 30°C unter Palmen bewegen konnten, haben sie sich laut SAT.1 15 Tage in einem Hotel in Thailand in Quarantäne begeben. Sämtliche Teilnehmer wurden mehrfach negativ auf Corona getestet, so dass im Februar die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "Promis unter Palmen" starten konnten.

Bisherige Gewinner

In der Premierenstaffel gewann Bastian Yotta bei "Promis unter Palmen". Zum großen Wiedersehen wurde der Skandal-Promi von SAT.1 aber nicht eingeladen. Der Sender hatte sich wegen frauenfeindlicher Aussagen von Yotta distanziert und mitgeteilt, es seien keine weiteren Sendungen mehr mit ihm geplant.

Wer singt den Titelsong "Papaya"?

In der ersten Staffel wurde der Titelsong mittendrin ausgetauscht. Die Band Seeed war offenbar nicht glücklich darüber, dass ihr Song "G€LD" als Titellied verwendet wurde. SAT.1 schwenkte daraufhin um auf "Papaya" von Alexander Marcus. Sein lustiges Lied über Früchte ist auch in Staffel zwei der Titelsong von "Promis unter Palmen".