Reiner Calmund: Auf Instagram-Foto sieht er aus wie Angela Merkel

Dass Reiner Calmund Spaß versteht, ist kein Geheimnis. Nun zeigte sich der frühere Fußball-Manager bei Instagram mit einer kuriosen Perücke.

Endlich ist es wieder soweit! Seit dem vergangenen Montag dürfen Friseure in Deutschland wieder öffnen. Der ehemalige Manager des Fußballvereins Bayer 04 Leverkusen Reiner Calmund nahm dies zum Anlass für einen besonderen Schnappschuss. Auf seinen Profilen bei Facebook und Instagram postete der 72-Jährige ein Foto von sich mit einer rotbraunen Perücke auf dem Kopf. Dazu schrieb der gebürtige Brühler: "So, Leute, die Friseure haben wieder auf. Wat soll ich machen, Haare ab oder lang lassen?"

Seine Fans zeigten sich prompt begeistert: Binnen weniger Stunden erreichte der Beitrag auf beiden Profilen jeweils rund 3.000 Likes sowie eine Vielzahl an Kommentaren: "So lassen, Calli! Nix mehr ändern!", empfahl etwa der Popsänger Purple Schulz auf Facebook. Eine andere Userin wiederum empfahl: "Calli, du bist der Beste. Goldig. Haare ab! Glatze! Steht dir am besten! Ich dachte schon, du hast ne Perücke auf".

Viele weitere User scheint der neue Look hingegen an eine andere deutsche Persönlichkeit zu erinnern: "Mach das weg!!!!", kommentierte ein User, gefolgt von der Befürchtung: "nicht das Ihnen noch eine Raute an den Händen wächst!!!" Und auch weitere User sahen eine eindeutige Ähnlichkeit zu Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Calmund scheint sich der Tragweite seiner Posts gar nicht bewusst gewesen zu sein, wie er in einem Gespräch mit der Kölner Boulevard-Zeitung "Express" erklärte: "Meine Frau hat mir eine Perücke aufgesetzt und das Foto geschossen." Anschließend habe er die Bilder auf seinen Accounts bei Facebook und Instagram veröffentlicht, ehe er selbst den Friseur seines Vertrauens aufgesucht habe. Das Foto ist hier bei Instagram zu sehen.

"Trotz meiner Halbglatze bin ich froh, dass heute endlich wieder mein erster Friseur-Termin erlaubt ist", erklärter er weiter. "Ich habe nicht die geringsten Sicherheitsbedenken, bei meinem Hairdresser im Saarland ist alles penibel clean". Seine optische Ähnlichkeit zu Merkel sei ihm erst im Nachhinein bewusst geworden: "Da war ich schon überrascht, aber es stimmt", so Calmund.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH