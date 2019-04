| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 10. April, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 10. April, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: Mieterproteste, Sterbehilfe und die Zukunft des DFB

Mieterproteste, Sterbehilfe und die Zukunft des DFB Gäste: Volker Finke (früherer Fußballtrainer), Katja Kipping (Vorsitzende der Linken), Christoph Gröner (Bauunternehmer), Mitglieder einer Berliner Mieterinitiative, Hans-Jürgen Brennecke (schwerkrank, möchte selbstbestimmt aus dem Leben scheiden) und Robert Roßbruch (Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben)

Dunja Hayali greift in ihrer Sendung gleich drei Themen auf. Sie spricht mit ihren Gästen über die Explosion der Mietpreise und Proteste dagegen. Eine andere umstrittene Frage bei "dunja hayali": Darf der Staat beim selbstbestimmten Sterben helfen? Zudem geht es im Gespräch mit Fußball-Trainer Volker Finke um die Frage: Wie geht's weiter im DFB?

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 10. April, 23.00 Uhr (ARD)

Mittwoch, 10. April, 23.00 Uhr (ARD) Thema: Misstrauen gegen Schulmedizin: Weiße Kittel, nein danke?

Misstrauen gegen Schulmedizin: Weiße Kittel, nein danke? Gäste: Claudia Kleinert (ARD-Wettermoderatorin, nutzt auch alternative Medizin), Oxana Giesbrecht (ihr Sohn starb nach Masernerkrankung), Karl Lauterbach, (SPD, Gesundheitspolitiker), Natalie Grams (Ärztin und ehemalige Homöopathin), Ursula Hilpert-Mühlig (Heilpraktikerin), Jacqueline Klaus (ihr Vater wurde Opfer eines Wunderheilers)

Eltern weigern sich, ihre Kinder impfen zu lassen. Die WHO betrachtet Impfgegner mittlerweile als globale Bedrohung. Schulmediziner sind entsetzt. Sandra Maischberger diskutiert mit ihren Gästen über folgende Fragen: Ist der Impfstreit ein Symptom dafür, dass sich immer mehr Patienten von Ärzten abwenden und Hilfe bei Heilpraktikern und Homöopathen suchen? Ist es verständlich, wenn viele Kranke sich gegen die Apparatemedizin und eine unpersönliche Behandlung im Minutentakt entscheiden? Können sich Alternativmedizin und die Sehnsucht nach vermeintlich "sanften" Therapien als riskant erweisen?

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 11. April, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 11. April, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 15. April, 21 Uhr (ARD)

Montag, 15. April, 21 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 5. Mai, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 5. Mai, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

