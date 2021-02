Sandra Maischberger – Gäste und Thema in der ARD heute

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 10. Februar, 22.50 Uhr (ARD)

Mittwoch, 10. Februar, 22.50 Uhr (ARD) Themen: Corona-Gipfel, sexueller Missbrauch im Erzbistum Köln

Corona-Gipfel, sexueller Missbrauch im Erzbistum Köln Gäste: Prof. Dr. Uwe Janssens (Intensivmediziner), Boris Palmer (B'90/Grüne, Oberbürgermeister von Tübingen), Hubertus Meyer-Burckhardt (TV-Moderator), Anette Dowideit (Journalistin, "Welt"), Anna Mayr (Journalistin, "Zeit")

Am Mittwoch beraten Angela Merkel und die Ministerpräsidenten erneut über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Die Zahl der Ansteckungen geht langsam zurück, damit wächst der Druck auf die Bundesregierung, den Lockdown zu entschärfen. Doch Wissenschaftler warnen wegen der Virus-Mutationen vor einer voreiligen Rückkehr zur Normalität. Sind baldige Lockerungen verantwortbar? Und wie lange wird die Bevölkerung die Maßnahmen noch mittragen? Außdem Thema: Wie gut wirken die Corona-Impfstoffe bei einer Infektion mit den britischen, brasilianischen und südafrikanischen Varianten des Virus?

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki steht in der Kritik, weil er ein Gutachten zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch durch katholische Priester im Erzbistum Köln zurückhält. Viele Menschen wollen nun aus der Kirche austreten. Wie bedrohlich ist diese Vertrauenskrise für die katholische Kirche?

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 14. Februar, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 14. Februar, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 18. Februar, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 18. Februar, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 22. Februar, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 22. Februar, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

