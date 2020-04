| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 29. April, 22.45 Uhr

Mittwoch, 29. April, 22.45 Uhr Thema: Corona-Krise: Wirtschaftliche Folgen, Hilfspakete, Lockerungen und die Bundesliga

Corona-Krise: Wirtschaftliche Folgen, Hilfspakete, Lockerungen und die Bundesliga Gäste: Olaf Scholz (SPD, Bundesfinanzminister), Alexander S. Kekulé (Virologe), Reiner Calmund (früherer Manager Bayer Leverkusen), Peter Lohmeyer (Schauspieler), Hubertus Meyer-Burckhardt (Produzent und Autor), Cerstin Gammelin ("Süddeutsche Zeitung")

Die Corona-Pandemie droht die deutsche Wirtschaft in eine der schwersten Krisen der Nachkriegszeit zu stürzen. Die Regierung versucht mit Krediten, Bürgschaften und Hilfspaketen in Milliardenhöhe gegenzusteuern. Aber sind die Hilfen ausreichend? Und wo kommt das ganze Geld her? Die Fußball-Bundesliga möchte den Spielbetrieb wieder aufnehmen und hat bereits einen detaillierten Plan für "Geisterspiele" vorgelegt. Doch es gibt massive Kritik an den Vorschlägen.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 30. April, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 30. April, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 3. Mai, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 3. Mai, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 4. Mai, 21.45 Uhr (ARD)

Montag, 4. Mai, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

