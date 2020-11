Sandra Maischberger - Thema und Gäste: Klimakrise - Deutschland auf der Anklagebank

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 18. November, 21.45 Uhr (ARD)

Die Klimakrise - Deutschland auf der Anklagebank Gäste: Edgar Selge (Schauspieler; Hauptdarsteller "Ökozid"), Peter Altmaier (CDU, (Bundeswirtschaftsminister), Luisa Neubauer (Klimaschutzaktivistin), Mohamed Nasheed (ehem. Staatspräsident der Malediven), Maja Göpel (Ökonomin und Autorin), Stefan Wolf (designierter Gesamtmetall-Chef)

Sandra Maischberger und ihre Gäste greifen im Anschluss an den Spielfilm "Ökozid" das Thema Klimawandel auf und diskutieren die zentralen Fragen des Films: Wie realistisch ist das dargestellte Szenario? Hätten die Industriestaaten früher und entschiedener auf den Klimawandel reagieren müssen? Was können wir heute tun, um eine Katastrophe noch aufzuhalten?

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 19. November, 22.15 Uhr (ZDF)

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 23. November, 21.45 Uhr (ARD)

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 29. November, 21.45 Uhr (ARD)

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

