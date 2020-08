| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 12. August, 22.45 Uhr (ARD)

Kann der als eher konservativ geltende Olaf Scholz die SPD und die Wähler begeistern? Welchen Kurs muss die Partei einschlagen, um aus dem Umfragetief herauszukommen? Olaf Scholz stellt sich den Fragen von Sandra Maischberger. Außerdem geht es um eine Bilanz fünf Jahre nach der Flüchtlingskrise und Angela Merkels berühmten Satz "Wir schaffen das" sowie die wieder steigende Zahl der Corona-Infektionen.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 13. August, 22.15 Uhr (ZDF)

In einem Bundesland nach dem andern enden die Sommerferien. Doch die Schulen scheinen schlecht vorbereitet auf das Lernen unter Corona-Bedingungen. Es würden unter anderem Geräte und Konzepte für den digitalen Unterricht fehlen, bemängelt die Lehrergewerkschaft GEW. Auch in der Kritik: die Hygienemaßnahmen in den Schulen. Ebenfalls umstritten die Frage nach einer Pflicht, Mund-Nasen-Masken im Unterricht zu tragen.

Während der Coronakrise hatten und haben Quarantäne, Homeschooling und Homeoffice für viele Kinder und Frauen dramatische Folgen: Laut einer repräsentativen Umfrage erlitten allein im Frühjahr mehr als sieben Prozent der Frauen zu Hause Gewalt, in mehr als zehn Prozent der Fälle waren sogar Kinder die Opfer. Und die Dunkelziffer dürfte noch deutlich höher liegen. Was berichten Expertinnen und Experten über die vermutete Zunahme von Gewalt in den vergangenen Monaten? Dunja Hayali hat die Kinderschutzambulanz des Klinikums Berlin-Westend besucht sowie ein Frauenhaus in Hamburg. Wie können Frauen und Kinder vor Gewalt geschützt werden? Was kann für die Opfer getan werden? Tun Unternehmen Politik und Behörden genug dagegen?

Zudem spricht Tim Bendzko über die Auswirkungen der Corona-Krise auf Künstler.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 20. August, 22.15 Uhr (ZDF)

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 6. September, 21.45 Uhr (ARD)

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Nach der Sommerpause

