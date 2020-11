Sandra Maischberger - Thema und Gäste heute: Corona-Impfstoff und US-Wahl

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 11. November, 22.50 Uhr (ARD)

Mittwoch, 11. November, 22.50 Uhr (ARD) Thema: Corona-Lockdown, Impfstoff und US-Wahl

Corona-Lockdown, Impfstoff und US-Wahl Gäste: Sigmar Gabriel (SPD, ehemaliger Außenminister), Dieter Hallervorden (Schauspieler), Markus Peichl (überstand schwere Corona-Erkrankung), Hubertus Meyer-Burckhardt (TV-Moderator und Autor), Sandra Navidi (US-Expertin und Unternehmensberaterin), Christina Berndt (SZ-Wissenschaftsjournalistin)

Nach der Erfolgsmeldung der deutschen Firma Biontech steigt die Hoffnung auf die baldige Zulassung eines Impfstoffes. Zeitgleich spitzt sich die Lage in Deutschland zu: Aufgrund der Zunahme schwerer Krankheitsverläufe sinkt die Zahl freier Intensivbetten rasant. Unter den strengen Coronaregeln leidet vor allem die Kultur. Konzerthallen, Theater, Museen und Kinos müssen geschlossen bleiben. Der Schauspieler Dieter Hallervorden hat gegen die Zwangsschließung seines Theaters geklagt. Er ist zu Gast mit Markus Peichl, der eine schwere Corona-Erkrankung überstanden hat.

Nach einem viertägigen Wahlkrimi steht fest: Joe Biden ist zum 46. amerikanischen Präsidenten gewählt worden. Amtsinhaber Donald Trump hat jedoch angekündigt, die Wahl juristisch anzufechten. Hat er eine Erfolgschance mit seinen Klagen? Was bedeutet ein Präsident Biden für die internationale Politik? Fragen an den ehemaligen deutschen Außenminister Sigmar Gabriel.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 12. November, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 12. November, 22.15 Uhr (ZDF)

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 15. November, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 15. November, 21.45 Uhr (ARD)

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 16. November, 21.45 Uhr (ARD)

Montag, 16. November, 21.45 Uhr (ARD)

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

