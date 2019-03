| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 13. März, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 13. März, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Schlechte Witze, falsche Kostüme: Wo beginnt Alltagsdiskriminierung?

Schlechte Witze, falsche Kostüme: Wo beginnt Alltagsdiskriminierung? Gäste: Tessa Ganserer (B'90/Grüne, erste Transfrau in einem Landtag), Lisa Ortgies (Fernsehmoderatorin "Frau tv"), Abdelkarim (Comedian), Silke Launert, (CSU, Bundestagsabgeordnete), Aminata Belli (Moderatorin), Harald Martenstein ("Zeit"-Kolumnist)

Erst der Karnevals-Eklat um Bernd Stelters Doppelnamen-Witz, dann Annegret Kramp-Karrenbauer, die sich über Toiletten für das dritte Geschlecht lustig macht – und dann auch noch eine Hamburger Kita, die die Eltern auffordert, auf Indianerkostüme zu verzichten: Ist es diskriminierend, sich als Indianer zu verkleiden? Sind Witze über Minderheiten in Ordnung? Und was denken die Betroffenen darüber? Diese Fragen diskutiert Sandra Maischberger mit ihren Gästen.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 14. März, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 14. März, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 17. März, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 17. März, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 18. März, 21 Uhr (ARD)

Montag, 18. März, 21 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 10. April, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 10. April, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

