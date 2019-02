| Maybrit Illner, Anne Will und Co.

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 27. Februar, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 27. Februar, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Rettet die Biene, schützt den Wolf: Was ist uns der Naturschutz wert?

Rettet die Biene, schützt den Wolf: Was ist uns der Naturschutz wert? Gäste: Andreas Kieling (Tierfilmer), Karsten Schwanke (Wissenschaftsjournalist und Meteorologe), Katharina Schulze (B'90/Grüne, Fraktionsvorsitzende Bayern), Carina Konrad (FDP, Bundestagsabgeordnete und Landwirtin), Ronald Rocher (Schäfer), Jan Fleischhauer ("Spiegel"-Autor)

Das Thema Naturschutz wird derzeit heiß diskutiert, vor allem Bienen und Wölfe erhitzen die Gemüter. Verängstigte Menschen fordern den Abschuss von Wölfen, die als bedrohte Tierart unter besonderem Schutz stehen. Wäre das sinnvoll? Wie gefährlich ist der Wolf tatsächlich für den Menschen? Ist es wirklich nötig, die Bienen zu retten? Oder übertreiben wir es mit dem Naturschutz? Gefährdet zu viel Umweltschutz am Ende unsere Landwirtschaft?

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 3. März, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 3. März, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 6. März, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 6. März, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 7. März, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 7. März, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 11. März, 21 Uhr (ARD)

Montag, 11. März, 21 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

