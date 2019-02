Brite gestorben

Der britische Schauspieler Albert Finney ist tot. Der Charakterdarsteller starb im Alter von 82 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit. Das gab seine Familie in einer Mitteilung bekannt, auf die sich unter anderem der britische "Telegraph" beruft.

Finney war einer der ganz großen Schauspielstars in den 1960er-Jahren. Nach Anfängen am Theater, vor allem in Stücken von William Shakespeare, spielte er 1964 die Hauptrolle in "Tom Jones – Zwischen Bett und Galgen" und verdiente sich damit seine erste Oscarnominierung. Es folgten vier weitere Nominierungen für einen Academy Award, zuletzt 2001 als bester Nebendarsteller für seine Rolle in "Erin Brockovich".

Albert Finney spielte an der Seite von Audrey Hepburn in "Zwei auf gleichem Weg" (1966), mimte den Privatdetektiv Hercule Poirot in "Mord im Orient-Express" (1974) und wurde zum Geizhals Ebenezer Scrooge im Musicalfilm "Scrooge" (1970). Für seine Rolle als Winston Churchill in dem Fernsehfilm "The Gathering Storm" wurde Finney 2003 mit einem Golden Globe ausgezeichnet. Zuletzt war er 2012 in dem James-Bond-Film "James Bond - Skyfall" als Wildhüter Kincade zu sehen, bevor er sich aus der Öffentlichkeit zurückzog. 2011 hatte Finney bekanntgegeben, dass er an Nierenkrebs erkrankt sei.

Albert Finney war dreimal verheiratet und hat einen Sohn aus seiner ersten Ehe mit Jane Wenham.

