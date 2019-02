| Catharina Maranca

Am 7. Februar geht die Casting-Show "Germany's Next Topmodel" in die 14. Staffel. Eine der Kandidatinnen: Catharina Maranca, die Freundin von Bundesliga-Profi Felix Götze.

Götze? Ist der etwa verwandt mit Weltmeister Mario Götze? In der Tat: Felix ist der Bruder des Dortmund-Profis. Er selbst spielt für den FC Augsburg. Seine Freundin Catharina Maranca hat sich für Heidi Klums Model-Show beworben und es in die Vorauswahl geschafft. Catharina ist 19 und kommt aus Dortmund. Ihre Mutter arbeitet seit 17 Jahren als Model, Catharina will in ihre Fußstapfen treten, versucht sich zudem als Influencerin.

Ihren Fußballer-Freund will sie eigentlich ein bisschen im Hintergrund behalten, wie Catharina in ihrem Vorstellungsvideo auf der ProSieben-Webseite erzählt. "Mein Freund und ich sind noch nicht so lange zusammen", sagt die 19-Jährige. Dennoch gibt es bei Instagram-Fotos der beiden, "da er natürlich auch mit zu meinen Leben gehört".

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Cathy Maranca (@catharinamaranca) am Dez 30, 2018 um 1:17 PST

Catharina will aber nicht "die Freundin von..." sein. "Ich versuche, meinen Freund im Hintergrund zu halten, weil es hier um mich gehen soll", erklärt sie. "Germany's Next Topmodel" sieht Catharina als große Chance, ihr Hobby zum Beruf zu machen.

Die Model-Kandidatinnen, die in der ersten Sendung zu sehen sein werden, stellen sich auf der Webseite von ProSieben in kurzen Videos vor. Insgesamt haben es 50 in die Vorauswahl geschafft.

Für die 14. Staffel hat "GNTM" am Format geschraubt. Neben Heidi Klum wird es keine feste Jury geben, stattdessen wird Klum von Gast-Juroren wie Gisele Bündchen oder Thomas Gottschalk unterstützt. Thomas Hayo und Michael Michalsky werden ebenfalls als Gast-Juroren dabei sein. Starttermin ist der 7. Februar 2019.