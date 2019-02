RTL-Serie

Die Nachricht von der kommenden Schauspielpause Daniel Fehlows hat die "GZSZ"-Community am Mittwoch erschüttert. Nur einen Tag später zaubert RTL schon einen potenziellen Nachfolger aus dem Hut: Nils Schulz wird ab Ende März 2019 zum Hauptcast des TV-Dauerbrenners gehören. Der 43-Jährige wird dann den Charakter Robert Klee verkörpern.

Zur Ausgestaltung seiner Figur äußert sich der Schauspieler wie folgt: "Robert Klee versucht als Architekt nicht nur die Gebäude, sondern auch die kleinen Zwischengeschichten und Spielereien zu verändern." Sein Einstieg bei "GZSZ" scheint ihm nicht sonderlich schwergefallen zu sein, die ersten Szenen sind bereits im Kasten: "Die ersten Tage waren wirklich spannend und ich wurde sehr gut vom gesamten Team aufgenommen. Das hat mir meinen Einstieg sehr erleichtert."

Für die Fans der beliebten Daily Soap muss es ein regelrechter Schock gewesen sein, als am Mittwoch mehrere Medien übereinstimmend den vorübergehenden Ausstieg Daniel Fehlows vermeldeten. Der 43-Jährige gehört schon seit mehr als zwei Jahrzehnten in seiner Rolle als Leon Moreno zu den bekanntesten Gesichtern der Seifenoper. Auch seine Lebensgefährtin Jessica Ginkel (38) verkündete gestern überraschend ihren Ausstieg vom RTL-Format "Der Lehrer". Die beiden erhoffen sich nun mehr Zeit füreinander und die gemeinsamen zwei Kinder. Bereits am kommenden Freitag, 8. Februar, wird Fehlow "GZSZ" auf bislang unbestimmte Zeit verlassen.

Für Nils Schulz wird es hingegen nicht leicht werden, die Lücke zu füllen, die der Fortgang seines Kollegen hinterlässt. Dennoch hat die Fangemeinde nun noch einige Wochen Zeit, die Abwesenehit des Kultcharakters zu verarbeiten. Nils Schulz blickt seiner Zukunft im Vorabendformat neugierig entgegen: "Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt und wie ich von den Zuschauern in der GZSZ-Familie aufgenommen werde."

"GZSZ" ist von Montag bis Freitag, um 19.40 Uhr, in RTL zu sehen.

