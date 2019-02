"The Room" bekommt Konkurrenz

Der vielleicht schlechteste Film aller Zeiten bekommt einen Nachfolger: Wie das Magazin "Filmfutter" berichtet, hat "The Room"-Regisseur Tommy Wiseau ein neues Machwerk gedreht.

Bei einer Vorführung von "The Room" in London habe Wiseau einen Trailer zu "Big Shark" vorgestellt, einem Film, der offenbar in der Tradition des Trash-Klassikers "Sharknado" steht. Mit dabei sind wieder Greg Sestero, der die Hauptrolle in "The Room" spielte, sowie Wiseau selbst. Derzeit befinde sich "Big Shark" noch in der Produktion.

"The Room" ist so etwas wie der "Cititzen Kane" des schlechten Geschmacks: Seit Jahren führt das Drama aus dem Jahr 2003 die wichtigsten Listen der schlechtesten Filme aller Zeiten an. "The Room" handelt von einer Dreiecksbeziehung und wurde von Wiseau finanziert, produziert und geschrieben. Auch Hauptrolle und Regie übernahm er. Heute gilt "The Room" als Kultfilm und soll seine Produktionskosten von angeblich sechs Millionen US-Dollar längst wieder eingespielt haben. Das Trash-Drama wird regelmäßig in London, Los Angeles und New York in Mitternachtsvorstellungen gezeigt. Über die Entstehung von "The Room" drehte James Franco vor zwei Jahren den Film "The Disaster Artist". Für seine Rolle als Tommy Wiseau erhielt Franco einen Golden Globe.

Seit "The Room" stand Wiseau nicht mehr für einen Spielfilm hinter der Kamera. 2004 drehte er lediglich eine Kurzdokumentation, außerdem hatte er einige Auftritte in mehreren B-Movies.

