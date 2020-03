| Musikshow bei ProSieben

Von Antje Rehse

Die Zuschauer sind sich schon seit der ersten Folge von "The Masked Singer" sicher: Im Chamäleon-Kostüm steckt Dieter Hallervorden. Aber kann das wirklich sein?

88,6 Prozent können nicht irren. Oder doch? Auf der offiziellen Webseite von "The Masked Singer" können die Zuschauer Tipps abgeben und abstimmen, welcher Promi in welchem Kostüm steckt. Und beim Chamäleon herrscht Einigkeit: Fast 90 Prozent sind überzeugt, dass sich Dieter Hallervorden unter der Maske verbirgt.

In der Tat hört sich die Singstimme des schillernden Reptils in der ProSieben-Show verdächtig nach dem Komiker und Schauspieler an. Und auch der Berliner Dialekt ist ein Indiz, dass die Zuschauer recht haben. Auch Gast-Juror Elton war sich in der zweiten Show sicher: "Eindeutiger geht's nicht!"

Allerdings bestehen aus einem Grund berechtigte Zweifel: Didi Hallervorden ist 84 Jahre alt. Und das Chamäleon tänzelt auf der Bühne wie ein junger Hüpfer, fällt auch schon mal spontan auf die Knie, um dann mühelos wieder aufzustehen. Nun ist der Schauspieler noch sehr fit, wie er auch immer wieder auf Instagram beweist. "Immer einmal mehr aufstehen als hinfallen", hat er in seinem Profil stehen. Dennoch hegt zumindest Rateteam-Mitglied Rea Garvey Zweifel, ob Hallervorden in seinem Alter noch so eine beeindruckende Show abliefern kann.

Zudem fällt der Schauspieler und Komiker mit seinen 84 Jahren in Sachen Coronavirus in die Risikogruppe. Ist da der wöchentliche Ausflug ins TV-Studio wirklich ratsam? Als die Show startete, war das Thema Corona in Deutschland zwar schon präsent, aber es herrschten noch keine so strengen Auflagen wie jetzt. Mittlerweile hat sich die Situation deutlich verschärft.

Doch die Corona-Krise hält Hallervorden nicht davon ab, seiner Arbeit nachzugehen. So stand Hallervorden am Samstag noch auf der Bühne im Berliner Schlosspark-Theater. Das Stück "Schmetterlinge sind frei" wurde zwar ohne Zuschauer im Saal aufgeführt, dafür aber live gestreamt. Auch "The Masked Singer" findet ohne Studio-Publikum statt.

Also ist Hallervorden es doch, das schillernde Chamäleon? Womöglich gibt es ja schon am Dienstag bei "The Masked Singer" eine Antwort auf diese Frage. Weitere Hinweise wird es in jedem Fall geben.