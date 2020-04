"Was ist auf den Höfen los?"

Von Rupert Sommer

Wie ist es den Landwirten der vergangenen "Bauer sucht Frau"-Staffel nach den Dreharbeiten ergangen? Inka Bause guckt bei Burkhard, Sven und Co. vorbei.

Was kommt nach dem ersten großen Verlieben? Oft schleicht sich in zunächst rasch entflammten Liebesbeziehungen ja bleierne Routine ein, wenn die erste Aufregung erst mal verflogen ist. Inka Bause möchte in der bei RTL längst traditionellen Ostermontag-Sendung "Bauer sucht Frau – was ist auf den Höfen los?" einmal mehr herausfinden, wie sich die von ihr mit angebahnten Dates so entwickelt haben.

Elf Landwirte waren es, die sich 2019 beim Sender gemeldet hatten, um sich fest zu binden. Zunächst ging's um das erste aufgeregte Kennenlernen beim Scheuenfest, dann folgte die sogenannte "Hofwoche" im vergangenen Sommer. Nun ist wieder genug Zeit verstrichen, um sich nach dem jeweils aktuellen Beziehungsstatus zu erkundigen. Wie geht es etwa dem Alpakazüchter Henry und seiner Sabine? Wie haben Burkhard und Tanja sowie Thomas und Bianca ihre Trennungen überstanden? Und welche Paare haben sich mittlerweile möglicherweise schon wieder neu gebunden? Frühlingsstimmung liegt in der Luft.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH