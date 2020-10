Hochzeit mit Schauspieler Alex Pettyfer

Neun Monate nach ihrer Verlobung haben Model Toni Garrn und Schauspieler Alex Pettyfer sich das Ja-Wort gegeben. Das Paar ist seit Anfang 2019 liiert. Die Hamburgerin veröffentlichte ein Kussfoto von sich und ihrem frischgebackenen Ehemann auf Instagram und schrieb dazu: "Jetzt kannst du mich wirklich Ehefrauchen nennen."

Pettyfer, bekannt aus Filmen wie "Magic Mike" (2012) und "Ich bin Nummer Vier" (2011), postete dasselbe Foto auf seinem Instagram-Profil. "Mr & Mrs Pettyfer", schrieb der 30-Jährige dazu. Die Hochzeit soll laut "Bild" in Hamburg im kleinsten Kreis im Berner Schloss stattgefunden haben. Das Model habe kein weißes Kleid, sondern ein eng anliegendes, goldenes Galakleid getragen und dazu einen Strohhut auf dem Rücken.

An Silvester veröffentlichte Garrn ein gemeinsames Bild zur Verlobung. "Am Heiligabend überraschte mich die Liebe meines Lebens auf seinen Knien und bat mich, für immer die seine zu sein", so die Hamburgerin. "Er hat mein Leben an dem Tag, an dem wir uns trafen, verändert und mir gezeigt, was Liebe wirklich ist – also ja, ich kann es kaum erwarten, jeden Tag (na ja, fast) meines Lebens mit dir zu verbringen."

Garrn war von 2013 bis 2014 mit dem US-Schauspieler Leonardo DiCaprio liiert, danach mit dem US-Basketballspieler Chandler Parsons. Alex Pettyfer war vor seiner Beziehung mit Garrn mit Schauspielerin Riley Keough, Schauspielerin Dianna Agron und dem Model Marloes Horst in einer Beziehung.

