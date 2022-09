Umstrittener Post: Britney Spears wehrt sich gegen Bodyshaming-Vorwürfe

Das hat Britney Spears sicher nicht kommen sehen: Nach einem Instagram-Post der Sängerin kochen in den sozialen Medien die Emotionen hoch. Fans werfen der Künstlerin Bodyshaming vor – und auch Christina Aguilera schaltete sich in die Kontroverse ein.

In Kombination mit dem Zitat erhoben einige Fans Bodyshaming-Vorwürfe gegen Britney Spears und forderten sie teilweise auf, das Bild zu entfernen. Ein Anhänger schrieb: "Britney, Bodshaming ist out." Ein anderer fügte hinzu: "Oh Schatz, lösch' das, solange du noch Zeit hast." Auch Christina Aguilera zeigte sich alles andere als begeistert von dem Post und zog unmittelbar Konsequenzen: Sie folgt Spears nicht mehr auf Instagram.

Außerdem versuchte sie, die Hintergründe ihres Ausgangsposts zu erklärten: "Was ich gepostet habe, ist eine Projektion der Unsicherheiten, mit denen ich ständig zu kämpfen habe, weil meine Eltern und die Medien mich so behandelt haben." Gleichzeitig versicherte die Sängerin: "Ich würde nie absichtlich jemanden beschämen, weil ich weiß, wie sich das anfühlt." Direkt an ihre Fans gewandt fügte Spears hinzu: "Ich weiß es zu schätzen, dass ihr alle so verständnisvoll mit mir seid, während ich versuche, mich in diesem neuen Leben, das ich lebe, zurechtzufinden."