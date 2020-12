ZDF-Doku "Noch einmal das große Glück": Verlieben im hohen Alter

"Alter schützt vor Liebe nicht, aber Liebe vor dem Altern." Dieses Zitat wird Coco Chanel (1883 – 1971) zugeschrieben. Tatsächlich soll die französische Modeschöpferin zahlreiche Liebschaften gepflegt haben. Doch wie fühlt sich das an, wenn man Chanels "Weisheit" genauer unter die Lupe nimmt. Frisch verliebt mit über 80? Nach Antworten haben Jennifer Gunia und Simone Grabs in ihrem Film über jüngere Liebe in höherem Alter gesucht. Im Rahmen von "37°" ist ihre mithin bezaubernde Reportage nun im Zweiten zu sehen.

"Bei mir flatterten sogar wieder Schmetterlinge im Bauch", erzählt Christa aus Bremen. Sie gehört zu den fünf Menschen, die sich auf dem Weg zum großen Glück im Alter befinden und sich mit der Kamera begleiten ließen. Dabei kannte die 81-Jährige dieses Gefühl mit den Schmetterlingen schon länger nicht mehr. Christa ist verwitwet. Sie hatte sich bereits in einem Senioren-Apartment zurückgezogen. Doch dann zog ausgerechnet Siegfried in der Wohnung nebenan ein. Mit dem 79-Jährigen hat Christa schon mehr als nur einen Kaffee zusammen getrunken ...

Die letzten Jahre nicht einsam, sondern gemeinsam verbringen, das wollen auch Erika und Norbert. Sie haben sich ausgerechnet im Rahmen einer ZDF-Reihe kennengelernt. Da beide aus Berlin kommen, lag ein weiteres Treffen nahe. Nach anfänglichem Zögern entwickelte sich nunmehr eine zarte Liebe. Sogar Zukunftspläne hat das Pärchen. Beide überlegen hin und wieder, ob sie nicht zusammenziehen sollten.

