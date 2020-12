Das Traumschiff – Florian Silbereisen: "Wolfgang Rademann wollte mich schon 2016"

Als Kapitän Max Parger hat er 2019 das Ruder des Traumschiffs von Vorgänger Sascha Hehn übernommen. Nun ist Florian Silbereisen an den Feiertagen gleich zweimal im ZDF zu sehen.

Es war die Fernseh-Sensation des Jahres 2019: Florian Silbereisen übernahm das Kommando beim Traumschiff! Ein Überraschungscoup war dem ZDF damit gelungen, galt der Passauer doch vorher eher als talentierter Sänger und Moderator. Doch die Wahl des 39-Jährigen sollte sich für den Sender auszahlen: Souverän und charmant führte Silbereisen das Publikum bisher durch drei Folgen.

Pläne mit ihm gab es schon früher, erzählt er I. "Angefangen hat alles, als Wolfgang Rademann mir bei unserer letzten Unterhaltung an Silvester 2015/2016 sagte: "Mein Junge, du musst mal aufs 'Traumschiff'." Einen Monat später starb der Erfinder des Traumschiffs dann leider, doch seine Idee blieb. "Dann ging es plötzlich sehr schnell", sagt Florian Silbereisen. "Nachdem sich Sascha Hehn vom 'Traumschiff' verabschiedet hatte, gab es die ersten Gespräche." Der Rest ist Geschichte, und das Allroundtalent hat richtig Spaß an seiner Rolle. "Es ist für mich eine ganz große Ehre, da mitzuspielen, und ich habe das große Glück, dass ich beruflich das machen darf, was mir Spaß bereitet: Menschen zu unterhalten."

Zu sehen ist er als Max Parger diese Woche an zwei Terminen: am zweiten Weihnachtsfeiertag (Kapstadt/danach Ostsee) und Neujahr (Seychellen). "Wir gehen mit tollen Stars an Bord: Hollywood-Star Marianne Sägebrecht, 'Let's dance'-Expertin Motsi Mabuse, 'Denver Clan'-Weltstar Linda Evans und mein 'Bruder' Joko Winterscheidt", sagt Florian Silbereisen, und für das neue Jahr hat er nur einen Wunsch: "Ich hoffe, dass 2021 das Jahr wird, in dem wir Corona besiegen!"

TV-TIPP