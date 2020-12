Schlag den Star: Sonja Zietlow tritt gegen Jürgen Milski an

Bei "Schlag den Star" kommt es am Samstag zum Duell Frau gegen Mann: Moderatorin Sonja Zietlow misst sich mit ihrem Kollegen Jürgen Milski.

Die beiden TV-Profis kennen sich natürlich bestens. Schließlich war Ex-"Big Brother"-Star Jürgen Milski 2016 im RTL-"Dschungelcamp". Damals kommentierte Sonja Zietlow gewohnt scharfzüngig seine Performance, nun kommt es zum direkten Aufeinandertreffen. Der vielleicht spannendste Kampf der Geschlechter seit Billie Jean King gegen Bobby Riggs ...

Welches Geschlecht zieht siegreich vom Feld? Wer beweist mehr Nerven und Ausdauer? Wer gewinnt in der letzten Ausgabe des Jahres 100.000 Euro? Das zeigt ProSieben am Samstag, 19. Dezember, ab 20.15 Uhr.

Musikalische Unterstützung erhalten die Spieler am Samstag live von Bosse mit "Der letzte Tanz" und von Sarah Connor mit "Bye Bye". In bis zu 15 Runden treten die beiden Gegner bei "Schlag den Star" im direkten Duell gegeneinander an. Die Gewinnerin oder der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert.

